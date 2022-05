Amaranto Perea: "Salí triste de Junior" y alegría por Rosero

Meses después de su salida de Junior, Luis Amaranto Perea hizo un análisis de cómo ese ciclo lo hizo crecer como entrenador.

A pesar de haber mostrado ideas interesantes y competir muy bien en algunos tramos de los más de 10 meses que tuvo el mando, Luis Amaranto Perea no salió bien de Junior. El discurso se desgastó y al final no cosechó ni un solo título. En diálogo con HablaDeportes, explicó por qué fue una experiencia de mucho aprendizaje.

“Junior es un equipo turbulento. Si no se gana como quiere la gente, no es suficiente. Nunca he visto una ciudad que dependa tanto en su estado emocional de su equipo. Salí triste, porque no correspondí a la confianza, pero el trabajo pudo dar los frutos que podía dar. Más allá de todo lo que pasó, estoy agradecido. Soy mejor entrenador”, contó.

📌En diálogo con Luis Amaranto Perea en #HablaDeportesRadio y dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir en colombia. 🗣” En el caso mio la oportunidad va a llegar, y si no llega pues mala suerte, pero yo sé que va a llegar”. Escuchanos en los 94.1 FM 📻 de @Uniautonoma941 pic.twitter.com/D9rev1lSfi — Habla Deportes (@HablaDeportes) May 6, 2022



Por otra parte, el antioqueño cree que con Juan Cruz Real los Tiburones tienen un buen presente. Y se alegra de la evolución en futbolistas que él tuvo, como es el caso de Dany Rosero.

“Deseando que puedan clasificar y que ojalá puedan ganar la Sudamericana. De local Junior lo ha hecho bien, casi perfecto. Le ha costado de visitante, pero de a poco Cruz Real ha encontrado el equipo que quiere. Me gusta escuchar elogios a jugadores como Dany Rosero. Él es muy receptivo, empezó a hacerlo bien cuando estuvimos ahí”.