James Rodríguez criticó la falta de recambio en la Selección

James Rodríguez no ocultó su pensamiento sobre lo que será la Selección Colombia después de su generación y criticó la falta de jugadores.

El jugador del Al-Rayyan habló en entrevista con el canal ESPN y expresó su preocupación por lo que será la próxima generación de jugadores que llegarán a la Selección Colombia. La falta de compromiso y seriedad no ayudan a generar un proceso exitoso como el que lideraron él y sus compañeros para llegar al Mundial de Brasil y Rusia.

“El tema de la mentalidad influye mucho. En Colombia tenemos jugadores de mucho talento, pero tiene que haber alguien que tenga eso de sacar jugadores”, afirmó el goleador de la Selección en el Mundial de Brasil 2014.

+“Edwin Cardona, comprometido con Racing”: Víctor Blanco

+Dos futbolistas ucranianos murieron en la guerra frente a Rusia

James Rodríguez no ocultó sus ideas, fue claro al hablar de la falta de jugadores importantes que puedan ser el recambio de su generación en el equipo y lanzó una fuerte crítica: “Yo veo en la sub-17 y sub-20 y no hay mucho recambio, hay que ponerse serio”.

Además el ’10’ aprovechó para hacer un llamado a los clubes y hacerlos parte de la responsabilidad. “Los clubes tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para hacer unos proyectos serios. No vamos a estar otros 16 años sin ir a una Copa del Mundo”.

“Yo veo la Sub 17 y la Sub 20 y no veo recambio” frase del 1/4/21 de James Rodríguez. Los mismos protagonistas ven con preocupación lo que viene hace rato.

pic.twitter.com/gXnp63GloT

— Víctor Romero (@VromeroESPN) March 2, 2022