Karol G confesó en un vivo de Instagram que sí tuvo COVID-19

Karol G se sumó a la lista de personalidades del mundo del entretenimiento que se contagiaron de COVID-19. La despampanante paisa hizo un vivo en Instagram y contó que efectivamente tuvo la enfermedad, aunque fue hace dos o tres semanas.

“Primero que todo, agradecer el amor de mis seguidores, de tanta gente que se ha reportado con la noticia. Esta noticia se ha vuelto un caos. No lo quise hacer público por muchas razones, porque mis papás estaban lejos de mí y no quería preocupar a nadie”, afirmó la bella artista.

La lindísima cantante de reggaetón dijo desde Miami que desconoce cómo se filtró la información a los medios de comunicación, pero cree que pudo ser que la persona que le realizó la prueba del nuevo coronavirus reveló el resultado.

“Mi decisión fue simplemente no hacerlo público porque salía mi sencillo (Ay, Dios mío), que ya estaba programado. Mi intención no era que la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción o que se armara un escándalo”, confesó la espectacular mujer.

Karol G explicó los motivos por los que no habló antes del positivo de COVID-19: