Las demandas por igualdad en porcentajes salariales para las selecciones femeninas en el fútbol han cobrado fuerza, pero recién en 2022 es que las federaciones nacionales han empezado a tomar acciones al respecto.

En junio de 2022, la Federación Española de Fútbol dio el primer paso para igualar las condiciones económicas para la selección masculina y femenina de fútbol, lo que significa que ambas selecciones cobrarán el mismo porcentaje en los premios como los que reparte tanto la FIFA como la UEFA, luego de que Noruega alcanzara un acuerdo en 2018 para que ambas selecciones recibieran la misma compensación salarial.

Un aspecto clave para iniciar la conversación sobre la igualdad salarial para las jugadoras ha sido el interés que las selecciones femeninas han despertado en los últimos años gracias al rendimiento de las jugadoras y un mayor interés del público que han hecho del fútbol femenino una categoría popular en sitios como Bestodds.com.

Holanda también se une a esta tendencia, pues la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol anunció en junio de este año que pagaría a las jugadoras las mismas primas que a los hombres que juegan en la selección, lo que incluye el uso de derechos del nombre y la imagen, o el compromiso de hacer nuevo material fotográfico y de video de las jugadoras del equipo femenino neerlandés. De acuerdo con la Federación Holandesa, esta decisión es un primer paso en su apuesta por la igualdad entre ambas selecciones, y así se suman a las iniciativas de autoridades nacionales de otros países como Finlandia, Nueva Zelanda y Brasil, entre otros, que también han logrado avances significativos para el fútbol femenino.

Uno de los ejemplos recientes más notables es Estados Unidos que, luego de tres años de disputas y negociaciones, alcanzó un nivel de igualdad salarial entre ambas selecciones. En los acuerdos logrados, que entrarían en vigencia para el período 2023-28, las jugadoras podrían llegar a ganar unos 450 000 dólares anuales si se las convoca a todos los partidos y el monto podría duplicarse dependiendo de los resultados logrados. Este salario es una mejora significativa en comparación con los 250 000 dólares base que podían recibir las jugadoras en años previos.

Sin embargo, en el caso del fútbol estadounidense hay una característica única: la selección femenina de fútbol de EE. UU. se ha coronado cuatro veces como campeona mundial y olímpica, además de acumular ocho trofeos de la CONCACAF, logros que su contraparte masculina aún debe alcanzar.

Los logros de la selección femenina de fútbol generan un factor clave para la igualdad salarial de las jugadoras. Según estimaciones de The Wall Street Journal, entre 2016 y 2018 la selección femenina generó cerca de 51 millones de dólares por venta de boletos, frente a los 49,9 millones de la selección masculina.

Alemania es la otra cara de la moneda. Si bien Bernd Neuendorf, el nuevo presidente de la Federación Alemana de Fútbol, ha dicho estar comprometido con mejorar las condiciones de la selección femenina del fútbol alemán y ha abierto las puertas a las negociaciones, aún no se han conseguido avances en términos de igualdad salarial.

Sin embargo, algunos jugadores de la selección masculina parecen pensar que no será tan sencillo. Por ejemplo, Müller no ve cercana una igualdad salarial en el fútbol alemán, asegurando que esto no tiene que ver con el rendimiento de las jugadoras, sino en el interés del público por el fútbol femenino, que históricamente ha generado menor asistencia que el fútbol masculino.

Müller también destaca a la selección femenina de Estados Unidos, resaltando que el avance se debe, al menos en parte, al interés que las jugadoras despertaron en el público por logros que superan con creces lo conseguido por la selección masculina en el terreno de juego.

A pesar de este argumento, el debate sobre igualdad salarial y los factores que la influyen continúa extendiéndose, por lo que de seguro veremos como las exigencias por igualdad salarial para las futbolistas femeninas aumentan en diferentes federaciones nacionales alrededor del mundo.

En México, que es uno de los casos más recientes, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF), dijo que no se ha resuelto la igualdad salarial para las futbolistas mexicanas, y que el tema de acabar con las diferencias salariales está en discusión y se sigue estudiando, aclaró en conferencia de prensa. Además, de Luisa también aseguró que se trabaja por la igualdad salarial, pero insistió en que no le podemos exigir lo mismo a un club de cinco años que a los “centenarios”.

Aunque aún es necesario llegar a acuerdos, las federaciones y autoridades nacionales han empezado a reconocer el potencial de las selecciones de fútbol femenino, destacando tanto su rendimiento como la disposición de seguir invirtiendo en las jugadoras para generar aún más logros y despertar el interés del público en general para poder ofrecer mejores condiciones salariales a las jugadoras.