Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina BetPlay

El campeonato comenzará el 20 de febrero y tendrá la participación de 17 equipos que buscarán la sexta estrella en la historia del torneo.

Este lunes llevó a cabo el sorteo de la Liga Femenina BetPlay en la que se dejó claro los primeros enfrentamientos de la fecha 1.

En todas las fechas habrá un equipo que tendrá descanso y se conoció que la final será de ida y vuelta.

Primera Fecha de la Liga Femenina BetPlay Dimayor

Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira

Deportivo Cali vs Atlético Huila

Deportes Tolima vs La Equidad

Real Santander vs Millonarios FC

Llaneros vs Atlético Nacional

Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga

Fortaleza FC vs Orsomarso

Cortuluá vs Junior

América de Cali Descansa

Se espera que en próximos días se conozcan los horarios y fechas del certamen y el resto del campeonato.

