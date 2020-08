Ángela Gordon se burló de Neymar y Juan Daniel Roa pagó los platos rotos

A pesar de que Maluma aclaró que no tiene una mala relación con Neymar y la despampanante Natalia Barulich, en las redes sociales abundan los memes en los que se mofan del jugador del París Saint-Germain y la bella Ángela Gordon también lo hizo.

Después de que el conjunto francés perdió la final de la Champions League 2019-20 con Bayern Múnich, la lindísima rubia se tomó con humor el famoso y supuesto triángulo amoroso, aunque a algunos de sus seguidores no les cayó muy bien la publicación.

La hermosa esposa de Juan Daniel Roa, jugador del Deportivo Cali, aseguró que se trató de una broma sin mala intención y aprovechando un tema de moda. Sin embargo, hubo quien metió al volante bogotano en la conversación.

“Vivo con esto hace años. Esto no es nada para los miles de insultos a mi marido o hasta a mí cuando le iba mal al equipo o a él… Si yo supiera que esto va a poner mal a Neymar o a sus familiares no lo haría, pero CLARAMENTE, primero no lo va a ver y segundo, le va a resbalar y acá no me estoy burlando de su derrota futbolística, sino de la canción en ese momento”, respondió la atractiva mujer a un comentario.

Ángela Roa subió un video de Neymar con Hawái de tema de fondo y terminó defendiendo a Juan Daniel Roa: