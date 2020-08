A través de un comunicado en sus canales oficiales, el Club Monterrey confirmó que Hugo González y Dorlan Pabón no siguieron el protocolo interno de la institución y por ende no harán parte de su próximo partido de liga (el lunes, vs. León).

“Los dos integrantes del plantel de jugadores del primer equipo permanecerán en aislamiento y bajo observación, y el día de hoy serán sometidos a nuevas pruebas de COVID-19”, informó el Club Monterrey sobre el caso que involucra a Dorlan Pabón.

Según la explicación del comunicado, hubo un diálogo entre el club y los futbolistas para tomar tal determinación luego de conocerse las imágenes del festejo del cumpleaños de Hugo González al que asistió Dorlan Pabón. Eso fue tomado como una falta al protocolo de la institución en tiempos de pandemia del COVID-19.

La versión de Dorlan Pabón

Inmediatamente se conoció la situación públicamente, el futbolista colombiano usó sus redes sociales para dar su versión de lo sucedido.

“Pese a la noticia que está circulando, me veo a la tarea de dar mi versión: Pasé el día de ayer a saludar a mi vecino, quién vive a escasos 2 metros de mi casa, quien se encontraba en familia compartiendo su día, pasé a darle un saludo de cumpleaños, alguien que estaba en el lugar me pidió una foto, con gusto la di, se tomó dicha foto, me despedí de los que se encontraban en el lugar y me marché a mi casa. Por una foto ya salen a especular cosas que no son. Saludos a todos”, escribió en sus historias de Instagram.

La foto en la que aparece Dorlan Pabón

Se trata de una imagen publicada por una mujer en Instagram en la que se ve al futbolista colombiano en el lugar del festejo y sin usar tapabocas. Eso fue visto como una falta al protocolo y por ende la determinación de no llevarlo al próximo partido del equipo. Se le harán nuevas pruebas tanto a él como a Hugo González.