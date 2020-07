En Galatasaray no hay ofertas por Radamel Falcao García

Recién terminó la temporada en Turquía. Galatasaray decepcionó. Busca rearmar el equipo y no está claro lo que pase con Radamel Falcao García. Él tiene contrato con el club por 2 temporadas más y firmes intenciones de quedarse.

Su llegada a Turquía hace un año se dio con la intención de jugar 3 temporadas en Galatasaray. Pasó la primera en la que fue el goleador del equipo, aunque disputó solo la mitad de los partidos. El rendimiento deportivo satisface. Las dudas y las críticas de algunos (incluso dentro del club) están por sus condiciones físicas.

Falcao García sufrió diversas dolencias que lo sacaron de competencia. Mientras estuvo en Galatasaray se lastimó el tendón de Aquiles, la pantorrilla y algunos músculos. Incluso terminó la temporada viendo los partidos desde afuera. Con tal situación se ha puesto en duda su continuidad en el plantel.

“Radamel Falcao García no tiene intención de abandonar Galatasaray”

Así lo publicó este miércoles el diario TRT Spor en Turquía. Y aseguró que “no hay una oferta oficial para la estrella colombiana, quien supuestamente fue relacionado con uno de los equipos de la MLS: Inter Miami”. Esa posibilidad no existe en este momento. La relación del Tigre con dicho equipo se refiere al deseo de unos hinchas.

Ahora que empiezan los movimientos del mercado de fichajes, por Falcao García no hay opciones. Eso no quiere decir que no existan más adelante o que definitivamente se vaya a quedar en el club. Es lo más cercano porque es lo que está firmado. También hay que decir que el equipo busca refuerzos. Falta ver si con la intención de reemplazarlo o para fortalecer el ataque con él.

La temporada de Falcao García en Galatasaray

Jugó 22 partidos. Estuvo en 16 de la liga turca, en 3 de la Copa y en 3 de la Champions League. Acumula un total de 1485 minutos disputados en la temporada, para un promedio de 33 minutos por juego de todos los que tuvo Galatasaray en una campaña decepcionante.

Falcao García anotó 10 goles en la Liga y 1 en la Copa. Además tiene 1 asistencia. No marcó en la Champions League en la que el equipo cayó eliminado en primera ronda. Son cifras que, sin duda, están lejos de la expectativa que se creó con su llegada. Las lesiones lo tuvieron mucho tiempo afuera.