Precios de boletería para las finales de Sudamericana y Libertadores

La Conmebol anunció el precio de las entradas para las finales de la Libertadores y la Copa Sudamericana, a realizarse en Montevideo, Uruguay.

Para Palmeiras y Flamengo, el 27 de noviembre, el valor oscilará entre US $ 200 y US $ 650. Para Athletico y Red Bull Bragantino, programados para el día 20 del mismo mes, los valores varían de US $ 100 a US $ 400 dólares.

“El 50% del monto recaudado corresponde a los clubes participantes y el 50% para cubrir los gastos de organización y funcionamiento del evento”, anunció la CONMEBOL.

Según un comunicado difundido por la organización, el gobierno uruguayo liberó el 50% de la capacidad del estadio, es decir, más de 20.000 asientos, que se repartirán a partes iguales entre la afición finalista. La CONMEBOL informó que la “fase de registro” para que los fanáticos se registren para obtener boletos abre el 20 de octubre y cierra el domingo 24.

El lunes comenzará la venta de boletos para la definición de la Sudamericana. La venta de la Libertadores comienza el miércoles 27.