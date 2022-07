Oppo se convierte en el primer socio chino de la Champions League

El contrato también cubre la Supercopa, además de las finales de la Champions League de Fútbol Sala y la Youth League.

El fabricante de teléfonos inteligentes Oppo es el nuevo patrocinador de la Liga de Campeones. Con un contrato cerrado por dos temporadas, la empresa es la primera de origen chino en cerrar una alianza con el torneo europeo.

Además de la Liga de Campeones, el contrato cubre la Supercopa de la UEFA, las Finales de la Liga de Campeones de Fútbol Sala de la UEFA y las Finales de la Liga Juvenil de la UEFA. Las contrapartes involucran la presencia de Oppo en paneles publicitarios alrededor del césped, telones de fondo de entrevistas y contenido en los canales digitales de la UEFA.

A Oppo espera aproveitar o alcance global do torneio para chegar em novos mercados. De imediato, a marca convidará os torcedores nos estádios a capturarem imagens e sons do campo de jogo, que serão colocados em uma galeria exclusiva no site oficial da Champions League.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Oppo a la familia de patrocinadores de la UEFA con la mayor competición de clubes del mundo, la UEFA Champions League. Oppo es un líder mundial en tecnología móvil y juntos esperamos avanzar en nuestros esfuerzos para conectar e inspirar a los fanáticos del fútbol en todo el mundo”, dijo Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la UEFA.

Oppo es el tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, detrás de Samsung y Apple. En el deporte, la marca también está en Wimbledon y Roland Garros.

La cartera de patrocinadores de UCL incluye Oppo, Heineken, PlayStation, Lay’s, Mastercard, FedEx y Just Eat Takeaway.