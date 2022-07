Newcastle pidió préstamo a importante banco

Newcastle está utilizando un préstamo para fortalecerse dentro y fuera de la cancha . El club de la Premier League -controlado desde octubre de 2021 por un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí- ha firmado un acuerdo con HSBC (uno de los mayores grupos bancarios del mundo) para un préstamo que el tabloide The Sun cifra en 140 millones de libras (unos 170 millones de euros).

El acuerdo fue ratificado el 25 de julio, como se puede ver en los documentos presentados en Companies House, el registro británico de empresas. El acuerdo fue concluido por el club prometiendo futuros ingresos por venta de boletos y derechos de televisión, un movimiento ya iniciado por clubes como Everton, West Ham, Fulham y Southampton.

🚆 #NUFC fans travelling to this weekend's pre-season friendlies at St. James' Park are advised to allow extra time for their journeys due to a planned Metro line closure and industrial action on the railway.

— Newcastle United FC (@NUFC) July 28, 2022