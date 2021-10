¿México tendría un uniforme granate en 2022?

La marca que viste a la Selección de México es adidas. De cara al 2022, año del Mundial, alistarían un uniforme alterno, de color granate.

En el año 2022 la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut o FMF, en español: Federación Mexicana de Fútbol Asociación, AC) celebra su aniversario 100. Se estableció el 23 de agosto de 1922 bajo el mandato del presidente inaugural, Humberto Garza Ramos.

A set for Mexico – because why not? Rumour has it they’re getting a maroon away shirt, so we’ve got that alongside a home shirt with some detailing inspired by traditional Mexican carpets/rugs/whatever word you use. pic.twitter.com/e5wy6eXUTM

— Jack Henderson (@hendocfc) October 16, 2021