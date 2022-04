Liverpool tendría como patrocinador principal a una marca de criptomonedas

Club no descarta renovar con Standard Chartered, pero está en el mercado de posibles interesados.

El Liverpool está abierto a propuestas de empresas de criptomonedas para el patrocinio maestro de su camiseta. Según The Athletic, los Reds ya están en el mercado escuchando a los posibles postores, ya que su contrato de 40 millones de libras al año con Standard Chartered expirará en mayo de 2023.

Aunque se habla de una renovación, el club quiere sentir su fuerza en el mercado y prospectar nuevas empresas. La publicación destaca que entre ellas se encuentran empresas de medios de comunicación, turismo y electrónica.

Hoy, el mayor patrocinador de criptomonedas de la Premier League es Socios, que vende tokens de fanáticos de sus acuerdos con Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace, Everton, Leeds United y Manchester City.

Incluso con un fuerte movimiento en contra de los fanáticos por este tipo de relación, los clubes continúan haciendo contribuciones y monetizando su compromiso.

