Liverpool seguirá la asociación de Jordan Brand con el PSG

Se espera que Liverpool siga el modelo de asociación de PSG con Jordan Brand y lance una línea de productos en asociación con LeBron James, uno de sus accionistas.

El presidente de Fenway Sports Group, Tom Werner, confirmó los planes del gigante estadounidense. La FSG es propietaria del club y tiene como miembro a ‘King’ James desde principios de este año. La estrella de la NBA ha invertido en los Rojos durante una década.

En abril, Werner dijo que la estrella de la NBA tenía interés en invertir recursos en la contratación de jugadores, mientras que su popularidad común y su patrocinio con Nike serían una plataforma ideal para lanzar productos para Liverpool. Nombres como Drake y Serena Williams, así como el propio LeBron, se utilizarían como centros de mesa de marketing y promoción. Esta es una promesa hecha desde la llegada de la marca a Liverpool.

