Liverpool renueva su patrocinio principal con Standard Chartered

El nuevo contrato entre el Liverpool y el banco se extenderá hasta 2027 y se hizo por el orden de los 200 millones de libras esterlinas.

Liverpool ha anunciado la renovación de su patrocinio maestro con Standard Chartered por cuatro temporadas más. De esta forma, el banco británico se mantendrá en el espacio más valioso de la camiseta de los Reds hasta 2027.

Sin cifras publicadas oficialmente, se especula que el club se embolsará 50 millones de libras esterlinas al año, lo que representaría un aumento de 10 millones de libras esterlinas con respecto a su contrato anterior. Standard Chartered se unió a Liverpool en 2010 al cerrar por 20 millones de libras esterlinas al año.

