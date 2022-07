Indumentaria visitante Nike del Liverpool 2022/2023

Nike presenta la camiseta de visitante del Liverpool 22/23. Debido al proceso de fabricación, no habrá dos camisetas iguales.

Este el tercer año de Nike como patrocinador técnico del Liverpool. Este uniforme es una propuesta arriesgada y novedosa. El diseño en sí ve una base blanca superpuesta con ese gráfico sublimado distorsionado y psicodélico, que brilla en tonos púrpura, verde y turquesa, mientras que el borde negro completa el estilo en los puños, el patrocinador, la marca y el escudo.

🥁 Introducing our new 2022/23 @nikefootball away kit…

Available for early access with @LFCRetail 😍 Full release August 19. pic.twitter.com/TMEEJEwldk

— Liverpool FC (@LFC) July 12, 2022