FIFA+, la plataforma gratuita que permitirá ver historias del fútbol

La FIFA le sigue apostando a un estrecho acercamiento entre el fútbol y los hinchas y FIFA+ pretende ser una de las plataformas más importantes del mundo.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación emprendió un camino para recordar y transmitir algunos de los partidos más importantes que se han vivido en el mundo. Por medio de una plataforma streaming que brindará gratuitamente series, documentales y hasta partidos completos en la historia de los mundiales.

Los archivos que reposan en la FIFA sobre las grandes competiciones afiliadas a la organización ahora serán gratuitas. La gente podrá ver desde cualquier parte del planeta y hasta el momento en cinco idiomas.

Más de 2.000 horas de programación para disfrutar y revivir las grandes gestas de las competiciones masculinas y femeninas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino habló sobre lo que significa este proyecto para la organización: “FIFA+ representa el siguiente paso hacia nuestra visión de conseguir que el fútbol sea realmente global e inclusivo. Este proyecto representa un cambio cultural en el modo en que los distintos tipos de aficionados al fútbol pueden conectar con este deporte y conocerlo mejor, y constituye una parte fundamental de mi Visión 2020-2023”.

FIFA Plus espera ser una plataforma en la que se puedan ver producciones en vivo de todas las ligas del mundo y con el tiempo convertirse en una apuesta como Neflix o Amazon en la que las personas deberán pagar para consumir y disfrutar de los productos.

En este proyecto también se podrán disfrutar de datos y estadísticas sobre las competiciones más importantes de la FIFA y además de las historias de vida, de jugadores como Ronaldinho, Daniel Alves entre otros.

