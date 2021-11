El ICEB coorganiza el Segundo Seminario Internacional de Innovación, Tecnología y Emprendimiento en el Deporte. Uruguay 2021

El próximo 11 de noviembre de 2021 se realizará el Segundo Seminario Internacional de Innovación, Tecnología y Emprendimiento en el Deporte (en modalidad virtual), que organizan Empretec, el International Center for Entrepreneurs in Barcelona (ICEB) y la Intendencia de Montevideo, patrocinado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Secretaría Nacional de Deporte que se celebrará en Montevideo, en el horario de 8 am a 15:30 pm (hora uruguaya).

El evento se enmarca en el programa UY-SPORTUP, orientado a apoyar iniciativas dentro de la industria deportiva de Uruguay e Iberoamérica, que basen su desarrollo en la innovación, la tecnología y el emprendimiento. El propósito de este evento es incentivar el ecosistema de organizaciones que forman esta industria e ir creando las condiciones que faciliten el impulso a nuevas ideas de negocios, mejoras en las organizaciones deportivas y startups innovadoras que contribuyan a la mejora de la competitividad de este sector y el crecimiento sostenible de las economías local e iberoamericana.

En el acto de inauguración y clausura se contará con la presencia de Pablo Ferrari (Subsecretario Nacional de Deporte de Uruguay), Marcelo Signarelli (Coordinador Ejecutivo de la SEFDR de IM), Pablo Barrone (Director de la Unidad Mypes de IM), Paola Albe (Directora Empretec ), José Manuel Figueroa Gonzalez (Director RII ICEB) y Ignasi Puig (Director General del ICEB).

El seminario está organizado en conferencias y mesas redondas centradas en 3 ejes, “Innovación y Tecnologías”, “Nuevos Modelos de Negocios” e “Inversión y Fuentes de Financiación”, todas ellas focalizadas en la industria deportiva.

En la cita participarán, además, destacados expertos internacionales en emprendimiento, industria del deporte, la tecnología e innovación y representantes públicos de la Secretaría Nacional de Deporte, la Intendencia de Montevideo, la Agencia Nacional de desarrollo así como de Universidades uruguayas, entre los que se encuentran Rafael Sánchez Varela (México) , Fernando Mendívil (ASELA), Carlos Cantó (SPSG), Manel Valcarce (Valgo), Carles Combarros (CrowdSport) y Antonio Olombrada (Blash Design), quienes tratarán temas de alto impacto en la industria deportiva.

En la cita participarán también destacados emprendedores de Uruguay, Colombia, México, España, Andorra y Panamá en temas relativos al emprendimiento, la innovación y la tecnóloga.

El encuentro está dirigido a los diferentes agentes vinculados a la industria y al emprendimiento deportivo (startups, empresas, inversores, federaciones, ligas, clubes, entrenadores, deportista, entidades públicas, universidades, estudiantes, jóvenes con espíritu emprendedor. etc..). Durante la jornada se pondrá énfasis en cómo la innovación, tecnologías y los emprendimientos están revolucionando la industria del deporte.

FUTBOLETE tendrá presencia como Media Partner Oficial del Seminario, promoviendo siempre las empresas y emprendimientos vinculados con la industria del Sport Business.

Para más información, consultar el programa en este enlace

Las inscripciones serán gratuitas y estarán abiertas hasta el 10 de noviembre de 2021 en el siguiente enlace: https://forms.gle/6Rk5GNtTSJXm68NG7