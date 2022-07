CEO de Atlanta United fichado por Newcastle

Darren Eales, dos veces ejecutivo del año de la MLS, será el nuevo gerente general del club de la Premier League.

El Newcastle aprovecha el periodo de pretemporada para reforzarse. No, no es alguien para el elenco, es alguien detrás de escena.

El club inglés tendrá como nuevo gerente general a Darren Eales, actual director ejecutivo de Atlanta United, de la Major League Soccer. Fue nombrado Ejecutivo del Año de la MLS dos veces.

El ejecutivo, al frente de la selección estadounidense desde su fundación en 2014, permanecerá en Estados Unidos hasta el 8 de agosto, pues dos semanas después será presentado en Newcastle.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cambridge, Eales está especializado en derecho deportivo y cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol inglés.

Se desempeñó como asesor legal interno, director y secretario de West Bromwich, y en 2010 se incorporó al Tottenham. El profesional fue el responsable directo de la venta de Gareth Bale al Real Madrid.

“Estoy agradecido por la oportunidad y espero unirme pronto al resto del equipo para ayudar a este club histórico a alcanzar su potencial”, dijo Darren.

En octubre del año pasado, un consorcio financiado por Arabia Saudita (PIF) liderado por Amanda Staveley, una conocida empresaria británica, adquirió el 80% de Newcastle por 305 millones de libras esterlinas. Fueron 18 largos meses de negociación. PIF amasa una fortuna de más de 320.000 millones de libras esterlinas, 10 veces más que el propietario del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

