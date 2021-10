Balón virtual de la Premier League contra el racismo

La Premier League regresa después del parón internacional e insta a los fanáticos a desafiar y denunciar el racismo en el fútbol y en la sociedad en general.

Para promover el buen caso, la liga, EA Sports y Nike revelaron un nuevo Balón de la Premier League No Room For Racism.

El balón no se utilizará en partidos oficiales. No se verá en Premier League, pero sí se encuentra disponible de forma virtual en FIFA Ultimate Team.

A special edition ball will be in @EASportsFIFA tonight ⚽️ pic.twitter.com/k9mPIJRrOu

Show your support for #NoRoomForRacism

Basado en el balón habitual de la Premier League Nike 21-22, la nueva edición del balón No Room For Racism Premier League combina una base blanca / negra con llamativas aplicaciones amarillas.

La parte superior cuenta con el logotipo de EPL “No hay lugar para el racismo”. La pelota Nike Premier League No Room For Racism es solo virtual, sin duda. No se venderá.

There is No Room For Racism, Anywhere.

Show your support with a new No Room For Racism Premier League Ball in FUT.

Challenge it. Report it. Change it.#NoRoomForRacism pic.twitter.com/s0Mqd7AAs8

