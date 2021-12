Así quedaron los premios para la Copa Libertadores 2022

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) aumentó el premio acumulado para sus dos principales competiciones sudamericanas de clubes para 2022.

En total, el aumento fue de $ 15,1 millones. En total, el premio pasó de $ 229,26 millones a $ 244,36 millones.

Ahora, el campeón de la Libertadores masculino recibirá $ 16 millones, mientras que el ganador de la Libertadores femenino recibirá $ 1.5 millones ($ 500,000 para el subcampeón). Por lo tanto, el torneo masculino pagará 10 veces más que la competencia femenina.

“Queremos promover el fútbol en todas sus modalidades y en ambos sexos. Y al darle al fútbol lo que es el fútbol, ​​también vamos a recuperar nuestra identidad. Así es como volveremos a conquistar el mundo, a nivel de clubes y selecciones”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL.

En el acumulado, el club que llegue a la final del torneo masculino habrá quedado con US $ 25,05 millones. Para la fase 1, el equipo recibirá US $ 400 mil por juego. En la fase 2 lo mismo asciende a US $ 500 mil, mientras que en la fase 3 será de US $ 600 mil por duelo.

Finalmente, el ganador de la Copa Sudamericana tendrá US $ 5 millones, un aumento de US $ 1 millón en relación a lo que recibió el Atlético Paranaense en 2021. La Recopa, a su vez, el campeón se lleva US $ 1,6 millones y el vicepresidente recibe US $ 800 mil.

La Conmebol también donará US $ 1 millón a cada confederación del continente como incentivo económico. La entidad local definirá el destino del recurso.

¿Qué es el premio Libertadores en 2022?

Fase 1: $ 400K por juego como local

Fase 2: $ 500K por juego como local

Fase 3: $ 600K por juego como local

Campeón: $ 16 millones

Cantidad total que un campeón puede recibir (de la fase de grupos): US $ 25 millones

Premio Libertadores femenina 2022

Campeón: US $ 1,5 millones

Subcampeón: US $ 500 mil