Arsenal y adidas Originals lanzan colección Timeless Classics

Con la mira puesta en el pasado adidas Originals y Arsenal revelan una colección de edición limitada que celebra los grandes éxitos de la historia compartida entre la marca y el club de fútbol durante su primera asociación entre 1986 y 1994.

Tras el éxito de la primera colección de tipo retro, que se centró en la icónica camiseta ‘Bruised Banana’ de la temporada 91/93, la última colección elige otro clásico. Esta vez es la camiseta de visitante 93/94.

Es una recreación fiel que incluye el logotipo del patrocinador ‘JVC’. Está disponible tanto en manga corta como en manga larga. También hay un saco, camiseta, una chaqueta con cremallera, una camiseta…

💾 It’s a 90s thing…

Our iconic 93-94 @adidasfootball kit, revived for the modern era 🟡

Pre-order now at Arsenal Direct 👇

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) December 9, 2021