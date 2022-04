¿Adiós patrocinador? No irían más con Cristiano Ronaldo

Lo sucedido con Cristiano Ronaldo, quien arrojó al piso un celular, molesto porque lo estaban grabando, trajo serias consecuencias.

Al final del partido que el Everton le ganó 1 – 0 a Manchester United en Goodison Park, un furioso Cristiano Ronaldo, además de estar adolorido (heridas de taches en la espinilla), arrojó al suelo, de un manotazo, un celular. Alguien lo estaba grabando y esa persona es un menor de edad.

+ Culpan a Cristiano Ronaldo por tirar el celular de un hincha

La prensa inglesa estableció que el chico es autista. Un pequeño fan del Everton, con 14 años, de quien su madre corrobora la agresión. El impacto emocional del suceso provocó que el chico estuviese en shock. “No quiere volver a un estadio de fútbol”, relatan en Inglaterra.

Save The Children retirará patrocinio a Cristiano Ronaldo

Como consecuencia de lo sucedido, una de las marcas que apoyan a CR7 no le ve sentido en seguir apoyando al delantero portugués. Ni siquiera pese a las disculpas públicas ofrecidas por el jugador, quien se mostró arrepentido y entregó su versión de lo sucedido.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió CR7 en Instagram.