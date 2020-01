¡Todos los partidos de la FA Cup se retrasaron un minuto!

La FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo, en su tercera ronda fue la plataforma ideal para el lanzamiento de una campaña en Inglaterra en favor de la salud mental.

Alertar sobre los problemas de salud mental es una urgencia no solo de Inglaterra. Varias naciones del mundo están en alerta ante esta problemática. Dado que el fútbol es un movilizador de masas, la FA Cup fue determinante al momento de crear conciencia.

It’s important to find time to speak about your mental health.

That’s why all 3️⃣ 2️⃣ #EmiratesFACup third round ties will kick off a minute later than usual – in support of @FA‘s #HeadsUp campaign. pic.twitter.com/srOR0FLOt3

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020