Partidos clásicos de la Copa Libertadores en Facebook Watch

Conmebol y Facebook han entrado en una nueva asociación para traer los juegos clásicos de CONMEBOL Libertadores a Facebook Watch.

A partir de esta semana, se transmitirán 28 partidos históricos exclusivamente en América Latina: 14 de ellos en Brasil y la otra mitad en los países de habla hispana que participan en el campeonato. Los juegos siempre se transmitirán los jueves (8 pm) y los sábados (4 pm), hasta finales de julio.

El calendario comenzó con Vasco vs. River Plate por la semifinal de la temporada 1998, que se transmitió el 28 de mayo a través de la página de Facebook de Conmebol. Después de cada transmisión, los partidos estarán disponibles para que los fanáticos los vean cuando quieran.

“Sabemos que el deporte proporciona una conexión profunda con las personas y estamos felices de llevar estos partidos a los fanáticos del fútbol en la región. Los fanáticos podrán revivir momentos icónicos del torneo y conectarse con amigos para verlos juntos, sin importar dónde se encuentren”, dijo Leo Lenz Cesar, Director de Alianzas Deportivas para Facebook en América Latina.

“Los canales digitales se posicionan como un elemento fundamental para continuar viviendo la pasión por nuestro fútbol, ​​desde nuestros hogares, en el escenario de confinamiento actual. El fútbol sudamericano tiene momentos inolvidables que merecen ser recordados y esta iniciativa con una red social de amplio alcance como Facebook nos ayudará a mostrar su grandeza”, comentó Juan Emilio Roa, director comercial de CONMEBOL.

Los equipos ganadores podrán transmitir los partidos simultáneamente en sus páginas e invitar a los fanáticos a participar en la transmisión y celebrarlos nuevamente.

Consulte a continuación la lista completa de partidos clásicos que estarán disponibles en Facebook Watch:

28 de mayo: River Plate vs. Boca Juniors (semifinal – 2004)

30 de mayo: Atl. Nacional vs. IDV (final – 2016)

4 de junio: Alianza Lima vs. Estudiantes (fase de grupos – 2010)

6 de junio: River Plate vs. Boca Juniors (final – 2018)

11 de junio: Colo Colo vs. Corinthians (octavos de final – 2018)

13 de junio: San Lorenzo vs. El Nacional (final – 2014)

18 de junio: River Plate vs. DIM (fase de grupos – 2017)

20 de junio: Boca Juniors vs. Santos (final – 2003)

25 de junio: Cruzeiro vs. River (cuartos de final – 2015)

27 de junio: Boca Juniors vs. River Plate (cuartos de final – 2000)

2 de julio: Once Caldas vs. Boca Juniors (final – 2004)

4 de julio: River Plate vs. Tigres (final – 2015)

9 de julio: Boca Juniors vs. Deportivo Cali (fase de grupos – 2016)

11 de julio: Cruzeiro vs. Estudiantes (final – 2009)