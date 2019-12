Nike recuerda los orígenes de Raheem Sterling en Londres

Hace 55 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Raheem Sterling es uno de los futbolistas ingleses más destacados del último tiempo. Su ascenso viene acompañado por una fuerte influencia mediática, siendo Nike una de las marcas que lo apoya.

La multinacional deportiva convirtió a Sterling en protagonista de un anuncio llamado “’No solo sueñes para ti”. Se ve al hombre del Manchester City regresar a Brent, donde sus propios sueños comenzaron a la sombra del estadio de Wembley.

En los últimos años, la influencia de Raheem Sterling ha crecido tanto dentro como fuera del campo, hasta el punto en que el joven de 24 años puede hablar sobre temas que otros evitan. Se encuentra en una posición influyente, lo que le permite ser una inspiración para la próxima generación.

Durante más de 30 años, Just Do It ha homenajeado a los atletas que creen que el deporte tiene el poder de hacer avanzar el mundo. Los atletas elegidos para protagonizar estas campañas son conocidos no solo por su desempeño en su campo, sino también por sus acciones y palabras. Sterling se ha convertido en el ejemplo perfecto de esto.

El “No solo sueñes para ti” lleva a Sterling de regreso a Brent, el barrio de Londres en el que creció la estrella de Inglaterra, visitando la escuela a la que asistió, las cercas que subió, las parcelas y calles donde jugó, y los sacrificios que su hecho en familia. A través de él, toda su narración reflexiona sobre lo que hace que los niños como él sean como son. Pero el anuncio también sugiere una historia más profunda.

Brent jugó un papel importante en la infancia de Sterling y ahora está dando un paso adelante para la próxima generación de jóvenes. Raheem anotó el gol ganador en los Juegos Juveniles de Londres 2009, entregándole a Brent la medalla de oro. Sin embargo, desde entonces Brent lucha por ingresar al torneo año tras año por falta de fondos e instalaciones.

En asociación con Nike y como parte del mayor compromiso con los Juegos Juveniles de Londres, Sterling será la fuerza impulsora detrás de las iniciativas en Brent, que ayudarán en la habilitación para servir mejor a los jóvenes del distrito.