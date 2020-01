La épica acción del community manager del Southampton en Twitter

Leicester City fue la gran bestia negra del Southampton. Ese verdugo implacable, que lo trituró con un 9 – 0, nuevamente se cruza en su camino.

Ahora será en condición de visitante, con la herida aún reciente de lo que fue la catastrófica goleada en contra. Un hecho que derivó en excusas públicas del plantel a sus hinchas, así como el compromiso de mejorar.

Cuando se avecina un nuevo duelo frente al Leicester City, el encargado de manejar las redes sociales del club se ha “blindado” de alguna forma. Una acción que bien puede interpretarse como una forma jocosa de recordar un evento tan triste en esta temporada del Southampton.

¿Qué hizo? Publicó un video en el Twitter oficial del Southampton, donde se evidencia que silenció dos palabras durante la semana previa a ese compromiso, con el fin de no sufrir tanto. En la medida que avancen los días y se acerque el momento del encuentro los recuerdos del 9 – 0 serán más recurrentes.

Just getting ready for the week ahead 😐 pic.twitter.com/afdOEMZidY

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 6, 2020