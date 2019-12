La curiosa forma de despedir el 2019 por parte de Trent Alexander-Arnold

Si van a buscar al mejor lateral derecho del mundo en la actualidad la referencia inmediata es el Liverpool. Trent Alexander-Arnold sorprendió con un curioso, pero llamativo mensaje en Twitter para despedir el 2019 y marcar el inicio de una nueva década.

Un maestro en las asistencias. Con apenas 21 años ya es toda una realidad y en su función cada fin de semana solo recibe elogios por sus brillantes presentaciones. Además, es todo un fanático del Liverpool, club en el cual se siente cómodo y por el momento no se ha planteado la posibilidad de salir.

“Siempre he querido ser una leyenda del club. Ganar títulos, jugar tantos partidos como pueda, ganarlos, ser capitán. Claro que no puedo convertirme en una leyenda si dejo al Liverpool para jugar en otra parte. Mi objetivo está aquí y hacer el club lo más exitoso posible”, dijo en una anterior entrevista.

Para fin de año Trent Alexander-Arnold recodó en Twitter lo que ha sido su meteórico ascenso. De comenzar la década como jugador en las divisiones menores del Liverpool, a toda una referencia del primer equipo.

Happy new year everyone 😉

Beginning of End of

the decade. the decade. pic.twitter.com/alsBVWxFxX

— Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) December 30, 2019