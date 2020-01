Control de gasto para todos los clubes de China

Hace 3 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Las medidas se toman con el objetivo de aplicar políticas que racionalicen el gasto de los clubes en el fútbol de China. También habrá un tope salarial para futbolistas extranjeros.

La Asociación China de Fútbol intervino en el alto gasto de los clubes para hacer que su gestión sea más sostenible. A partir de 2020, el fútbol chino tendrá que sufrir una serie de restricciones presupuestarias destinadas a reducir el déficit.

La iniciativa, que es válida para todos los equipos de la Superliga china, hará que los clubes inviertan un máximo de $160 millones de dólares por temporada y no excederá el 60% de su gasto salarial. También habrá un límite de $3.3 millones para salarios de atletas extranjeros y $ 1.5 millones para chinos.

“Nuestros clubes han gastado mucho dinero y nuestro fútbol profesional no se ha manejado de manera sostenible. Si no tomamos medidas oportunas, me temo que colapsará”, dijo Xinhua Chen Xuyuan, presidente de la Asociación China de Fútbol.

Más allá del alcance financiero, el país espera que tales medidas favorezcan la presencia de más jugadores chinos en los equipos, ayudando así al desarrollo del deporte en el país. Aunque pueden comprar hasta cinco extranjeros, los equipos solo pueden tener a cuatro por juego.

La entidad también creó nuevas reglas sobre los jugadores naturalizados chinos. Los nacidos en China o de ascendencia china no serán considerados extranjeros. Los jugadores que tengan la ciudadanía china por más de cinco años, o que sean elegibles para jugar en el equipo nacional, también estarán fuera de esta cuota.