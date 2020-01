Adama Traoré y el misterio de su camiseta del Wolverhampton sin patrocinio

Hace 10 segundos Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Adama Traoré no solo es noticia por su físico (dicen que es el jugador más fuerte del mundo). También lo ha sido por un detalle de su camiseta en el Wolverhampton durante un juego de Premier League.

En ese encuentro contra el Watford, Traoré lució una camiseta sin el logo principal del patrocinador del club, que es la casa de apuestas ManBetX. Fue un error, pero no se había dicho nada más, ni siquiera oficialmente.

De acuerdo con el diario inglés The Sun, la falla estuvo en la impresión de la camiseta, que no marcó el logo del patrocinador y no por un motivo religioso, como se llegó a insinuar.

El club firmó un acuerdo de patrocinio “a largo plazo” con ManBetX el verano pasada. Esta marca de apuestas, fundada en 2007, también patrocina a Crystal Palace y los fanáticos se preguntaban si Adama no usaba esa camiseta por razones personales o religiosas.

Todos los jugadores de Wolves tienen tres versiones de sus camisetas de la jornada, pero hubo un error de impresión al poner el logotipo del patrocinador en la camiseta de Traoré. En el Wolverhampton son conscientes de que el error afectaría su relación con su patrocinador.

En cuanto a Traoré, de 23 años, a propósito de esta noticia y como ha venido sucediendo con él tras filtrarse una fotografía suya más joven, el extremo reveló que no hace pesas. “Es genético. Hago ejercicio, pero gano masa muy rápidamente”.