En la gran final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2025, un nombre brilló por encima de todos: Yassir Zabiri. El delantero de 20 años fue el héroe de la histórica consagración de Marruecos al marcar los dos goles que le dieron la victoria 2-0 frente a Argentina.

Más allá del título, Zabiri alcanzó un registro muy especial que solo comparten muy pocos futbolistas en la historia de este torneo: igualó un ítem en el que también figura Néyser Villarreal, delantero colombiano que también se destacó en esta edición.

Yassir Zabiri, el héroe de la final del Mundial Sub-20

Anotó por duplicado en el primer tiempo. Primero con un zurdazo de tiro libre que dejó sin opciones al arquero Santino Barbi. El balón se metió pegado al segundo palo para abrir el marcador y encaminar la victoria marroquí. Ya en el complemento, el atacante apareció otra vez: lideró un contragolpe letal y definió con frialdad para sellar el 2-0 definitivo.

Fue una actuación consagratoria que lo convirtió en la figura absoluta de la final. Con esos dos goles, Zabiri cerró el torneo con 5 anotaciones, consolidándose como el máximo goleador de su selección en el campeonato.

El registro histórico que une a Zabiri y Néyser Villarreal

Con su doblete, Zabiri se transformó en el séptimo futbolista que anota dos goles en una final del Mundial Sub-20, un registro reservado para nombres inolvidables. Este logro lo pone en una lista selecta de jugadores que brillaron en los partidos decisivos de este torneo.

Además, igualó un ítem con Néyser Villarreal, quien también se había destacado en esta edición con su producción goleadora. Ellos dos, junto a Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) y Lucas Michal (Francia), terminaron la Copa del Mundo sub-20 2025 con 5 anotaciones.

La historia de Yassir Zabiri: de Marrakesh al fútbol europeo

Yassir Zabiri nació el 23 de febrero de 2005 en Marrakesh. Desde muy joven destacó por su potencia y olfato goleador. Su formación futbolística se dio en la Academia de Fútbol Mohammed VI, reconocida por formar a grandes talentos del país africano.

En 2024 dio el salto al fútbol profesional con Union Touarga Sport, y poco después fue transferido al Famalicao de Portugal, donde actualmente juega como delantero centro. Su desarrollo ha sido meteórico y el Mundial Sub-20 terminó por catapultar su nombre a la escena internacional.

Los números de Zabiri en el Mundial Sub-20

Zabiri no solo brilló en la final. Durante todo el torneo fue determinante para Marruecos. Estas fueron sus cifras:

Goles: 5

5 Partidos jugados: 7

7 Dobletes: 1 (en la final)

1 (en la final) Goles en fase de grupos: vs España y Brasil

vs España y Brasil Goles en octavos: vs Corea del Sur

vs Corea del Sur Goles en la final: vs Argentina (2)

Con estas estadísticas, Zabiri fue uno de los máximos goleadores de la competencia y una de las grandes revelaciones del campeonato.

El camino de Marruecos al título mundial

El título de Marruecos fue histórico. El equipo africano sorprendió desde la primera jornada y avanzó con autoridad hasta levantar el trofeo. Derrotó a España en el debut, luego venció a Brasil y a Corea del Sur, antes de consagrarse frente a Argentina.

Zabiri fue protagonista en cada instancia. Su regularidad, su capacidad para aparecer en momentos clave y su contundencia frente al arco fueron fundamentales para que Marruecos se convirtiera en campeón mundial Sub-20 por primera vez.

Néyser Villarreal y Zabiri: dos protagonistas del Mundial Sub-20

La tabla de goleadores de este Mundial Sub-20 tuvo a dos nombres que dejaron huella: Zabiri y Villarreal. Mientras el colombiano brilló en octavos y cuartos de final con goles decisivos para la Selección Colombia, Zabiri cerró el certamen con un doblete histórico en la final.

Ambos representaron el talento emergente de dos regiones futboleras: África y Sudamérica. Y sus nombres quedarán ligados por el registro que comparten en la historia de esta competencia.

Un futuro brillante para Yassir Zabiri

Con apenas 20 años, Zabiri ya tiene un título mundial Sub-20, un doblete en una final y proyección europea. Su actuación no ha pasado desapercibida y ya hay clubes de ligas mayores interesados en él.

Su estilo combina potencia, velocidad y precisión. Además, posee una gran capacidad para aparecer en los momentos más importantes, como quedó demostrado en la final ante Argentina.

Marruecos celebra a su nuevo ídolo

La consagración de Marruecos en el Mundial Sub-20 representa un antes y un después en la historia del fútbol del país. Zabiri, como máximo goleador y figura en la final, se ha convertido en un símbolo de esta generación dorada.

Su nombre ya está grabado en la historia del torneo y en la memoria de los hinchas marroquíes. Y, al mismo tiempo, se suma a la lista de talentos jóvenes que irrumpen con fuerza en el fútbol mundial.