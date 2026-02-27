Deportes Tolima cumplió el primer gran objetivo de su temporada internacional en la Copa Libertadores 2026. El equipo pijao dejó en el camino a Deportivo Táchira en la Fase 2 del certamen y dio un paso determinante en su aspiración de volver a instalarse en la fase de grupos del torneo más importante de clubes en Sudamérica. La serie se definió a través de los penaltis.

El triunfo por 0-1 en el partido de ida disputado en Venezuela le dio a Tolima una ventaja estratégica para administrar la llave en casa. En el estadio Manuel Murillo Toro, sin embargo, se vio superado. Cayó por 0-1 con gol de penalti de Cariaco González a los 90+4. Con ese resultado la llave llegó a los penaltis en los que logró imponerse para seguir con vida en la Libertadores. Garantizó competencia internacional durante el semestre.

Cómo logró Tolima la clasificación ante Táchira

La serie ante Deportivo Táchira fue una prueba de carácter para el Deportes Tolima dirigido por Lucas González. En la ida, jugada en territorio venezolano, apostó por el orden táctico y aprovechó una oportunidad clara en el segundo tiempo. El gol de Kelvin Flórez marcó la diferencia y dejó la serie inclinada a favor del Vinotinto y Oro.

Ese 0-1 como visitante fue clave. En torneos internacionales, ganar fuera de casa suele ser determinante, pero Tolima no supo capitalizar esa ventaja en la vuelta. En Ibagué, el equipo priorizó el equilibrio y controló los tiempos del partido, pero perdió con tanto sobre el final. Así que la llave se fue a penaltis y ahí sí logró imponerse.

Los penaltis de la llave entre Tolima y Táchira

El ganador de la serie fue Deportes Tolima, que se impuso por 3-0 en la tanda:

Deportes Tolima: Edwar López (gol), Luis Sandoval (gol), Bryan Rovira (afuera) y Sebastián Guzmán (gol).

Edwar López (gol), Luis Sandoval (gol), Bryan Rovira (afuera) y Sebastián Guzmán (gol). Deportivo Táchira: Cariaco González (afuera), José Manuel Balza (atajó Neto Volpi) y Rodrigo Pollero (afuera).

Próximo rival de Deportes Tolima: O’Higgins en la Fase 3 de la Libertadores

Tras superar a Táchira, el próximo reto de Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026 será O’Higgins, club chileno que accedió al torneo por ocupar el tercer puesto en la Primera División de Chile 2025.

El equipo austral ya demostró su capacidad competitiva en la Fase 2, donde eliminó a EC Bahía de Brasil. O’Higgins ganó el partido de ida en Chile por 1-0, perdió la vuelta en Brasil por 2-1 y, tras igualar el marcador global, se impuso en la definición por penaltis. Esa clasificación evidencia un equipo con carácter, capaz de sostener series apretadas y responder en momentos de máxima presión.

La serie entre Tolima y O’Higgins definirá cuál de los dos equipos avanzará a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Será una eliminatoria exigente, con dos clubes que llegan tras superar obstáculos complejos en la ronda anterior y que ahora están a un paso del objetivo mayor.

Para Tolima, el desafío será mantener la solidez defensiva mostrada ante Táchira y mejorar su capacidad ofensiva en casa, sabiendo que en esta instancia cada detalle puede marcar la diferencia.

Lo que aseguró Tolima al superar la Fase 2 de la Libertadores

Más allá de la clasificación deportiva, el avance a la Fase 3 trae consecuencias importantes para el futuro inmediato del club. Superando la Fase 2 de la Libertadores, Deportes Tolima aseguró que continuará en competencia internacional durante el semestre.

El escenario más favorable es claro: si logra superar también la Fase 3 ante O’Higgins, el equipo ingresará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Eso implicaría disputar al menos seis partidos adicionales en el máximo torneo continental, con el impacto deportivo, económico y mediático que eso representa.

Pero incluso en el peor de los casos, si Tolima cae eliminado en la próxima ronda, no quedará fuera del plano internacional. En ese escenario, el equipo será transferido a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026, lo que le garantizará continuidad en torneos internacionales y la posibilidad de pelear por otro título continental.

Es decir, al eliminar a Táchira, Tolima no solo dio un paso competitivo, sino que aseguró presencia internacional sostenida, algo clave para la planificación deportiva, el crecimiento institucional y la consolidación del proyecto.

Un semestre internacional garantizado para Deportes Tolima con Lucas González

El hecho de tener asegurada competencia internacional obliga a Tolima a planificar con mayor profundidad su semestre. La gestión de cargas, la rotación de plantilla y la estrategia para combinar la Liga local con el torneo continental serán factores determinantes.

Además, el avance en Libertadores eleva la expectativa de la afición y coloca al equipo nuevamente en el radar internacional. Superar a Táchira fue el primer paso. Ahora, ante O’Higgins, el reto será dar el salto definitivo hacia la fase de grupos o, en su defecto, consolidar un recorrido importante en la Sudamericana.

Deportes Tolima ya cumplió el primer objetivo en la Copa Libertadores 2026. La clasificación a la Fase 3 confirma su ambición y lo mantiene en carrera por un semestre internacional que promete ser decisivo.