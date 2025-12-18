La Copa Libertadores 2026 comienza oficialmente su camino esta semana y dos equipos colombianos estarán atentos a cada detalle. Independiente Medellín y Deportes Tolima conocerán su suerte en el sorteo de la fase previa, una instancia decisiva que marcará su ruta internacional en el arranque del año. El evento no solo definirá rivales, sino también localías y posibles cruces que pueden condicionar todo el recorrido continental.

Este jueves 18 de diciembre, la Conmebol realizará el sorteo de las fases preliminares del torneo más importante de clubes en Sudamérica. Será una jornada clave, ya que se definirán tanto los cruces de la Fase 1 como los de la Fase 2, instancia en la que entran directamente el DIM y el Tolima. A partir de este evento, la Libertadores 2026 quedará oficialmente en marcha.

Cuándo es el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, en una jornada que tendrá varias definiciones consecutivas.

Hora en Colombia: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Hora en Argentina, Uruguay y Brasil: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Hora en Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Hora en México: 9:00 a.m.

Desde ese momento, los clubes conocerán el camino completo de las fases preliminares, incluyendo los posibles cruces que podrían enfrentar en rondas posteriores.

Dónde ver en vivo el sorteo de la fase previa de la Libertadores

El sorteo será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de la Conmebol, tanto en plataformas digitales como en señal internacional. Estas son las opciones para seguirlo:

TV y ONLINE: ESPN y DISNEY+ PREMIUM

YouTube oficial de Conmebol

Redes sociales oficiales de Conmebol Libertadores

Señal de Conmebol TV para operadores internacionales

De esta forma, los hinchas del DIM y del Tolima podrán seguir en tiempo real la definición de los cruces y conocer inmediatamente a sus posibles rivales.

Sorteo de la Fase 1 de la Libertadores: los primeros cruces

La jornada del jueves comenzará con la definición de los cruces correspondientes a la Fase 1, la primera ronda del repechaje continental. Esta instancia será disputada por seis equipos:

Alianza Lima (Perú)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Universidad Católica (Ecuador)

Representante de Bolivia (por definir)

2 de Mayo (Paraguay)

Juventud de Las Piedras (Uruguay)

Estos clubes se enfrentarán en series de ida y vuelta, de las cuales saldrán tres clasificados que avanzarán a la Fase 2. Precisamente allí es donde aparecen los equipos colombianos.

Sorteo de la Fase 2: aquí entran DIM y Deportes Tolima

Una vez definidos los cruces de la Fase 1, el sorteo avanzará con la Fase 2, instancia en la que ya están ubicados Independiente Medellín y Deportes Tolima. En esta ronda, los equipos se dividirán en dos bolilleros según el ranking Conmebol actualizado al 16 de diciembre de 2025.

Bolillero 1

Botafogo (Brasil)

Sporting Cristal (Perú)

Club Guaraní (Paraguay)

Independiente Medellín (Colombia)

Argentinos Juniors (Argentina)

Deportes Tolima (Colombia)

EC Bahía (Brasil)

Huachipato (Chile)

Bolillero 2

Liverpool (Uruguay)

Carabobo FC (Venezuela)

O’Higgins (Chile)

Representante de Bolivia

Representante de Ecuador

Los tres ganadores de la Fase 1

Las llaves se definirán por sorteo y se jugarán a ida y vuelta, con una ventaja importante para los equipos colombianos.

La ventaja para DIM y Tolima: definirán como locales

Gracias a su ubicación en el ranking Conmebol, DIM y Deportes Tolima terminarán sus series de la Fase 2 como locales. Este detalle no es menor, ya que cerrar en casa suele ser un factor determinante en este tipo de eliminatorias, especialmente en fases tempranas del torneo.

Tanto Medellín como Tolima saben que un buen resultado en el partido de ida puede allanar el camino para definir la clasificación ante su gente, una ventaja estratégica que puede marcar la diferencia.

Cómo se jugará la Fase 3 de la Copa Libertadores

Tras la Fase 2, la Libertadores continuará con la Fase 3, en la que participarán los ocho equipos clasificados de la instancia anterior. A diferencia de las rondas previas, las llaves de esta fase ya estarán predeterminadas según el ranking Conmebol:

El mejor ubicado enfrentará al peor

El segundo mejor al segundo peor, y así sucesivamente

También en esta fase se disputarán series a ida y vuelta, y las localías se definirán nuevamente por ranking: los equipos peor ubicados cerrarán la serie como visitantes.

Qué se define en la Fase 3: Libertadores o Sudamericana

De la Fase 3 saldrán los últimos cuatro clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que ocuparán los cupos G1, G2, G3 y G4.

Los equipos que queden eliminados en esta instancia no quedarán fuera de competencia internacional, ya que pasarán directamente a disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por eso, el sorteo de este jueves es clave no solo para DIM y Tolima, sino para todos los clubes involucrados en el repechaje. La Libertadores 2026 empieza a escribirse y el destino de los equipos colombianos comienza a definirse desde el bolillero.