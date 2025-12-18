La Copa Libertadores 2026 comienza a tomar forma y, para el fútbol colombiano, el primer gran paso ya está definido. Aunque Colombia contará con cuatro representantes en el torneo continental, dos de ellos deberán iniciar su recorrido desde las fases previas, donde el margen de error es mínimo y cada detalle puede marcar la diferencia. Independiente Medellín y Deportes Tolima ya conocen a sus rivales y el camino que deberán recorrer si quieren llegar a la anhelada fase de grupos.

Ambos clubes llegan con contextos distintos, pero con una misma necesidad: competir con personalidad desde febrero para sostener el sueño internacional. El sorteo dejó llaves exigentes y escenarios que obligarán a una planificación quirúrgica desde el arranque de la temporada.

Colombia y sus representantes en la Libertadores 2026

Para la edición 2026 del máximo torneo continental, Colombia tendrá cuatro cupos: dos ingresarán directamente a fase de grupos, mientras que Medellín y Tolima deberán afrontar el reto de las rondas preliminares. Esta instancia, a partido de ida y vuelta, suele ser traicionera, pues deja fuera rápidamente a equipos con historia y nómina competitiva.

El Deportes Tolima accedió a la Libertadores como líder de la reclasificación 2025, mientras que el Independiente Medellín lo hizo como segundo mejor equipo del acumulado, pese a no haber podido coronarse en las finales disputadas durante el año.

Deportes Tolima, regularidad y una nueva ilusión continental

El conjunto vinotinto y oro afrontará su décima participación en la Copa Libertadores, consolidándose como uno de los clubes colombianos más constantes en competencias internacionales durante la última década. Su clasificación fue producto de un año sólido, que lo dejó en lo más alto de la reclasificación.

El gran objetivo del Tolima sigue siendo superar su mejor actuación histórica, alcanzada en 1982, cuando logró llegar hasta las semifinales del torneo. Con una base competitiva y continuidad en su proyecto deportivo, el club aspira a dar un paso más en el escenario continental.

Independiente Medellín, revancha y ambición internacional

El DIM llega a esta Libertadores con una mezcla de mérito y frustración. Fue uno de los equipos más regulares del año, sumando 92 puntos en la reclasificación, pero no logró coronarse en ninguna de las finales que disputó. Esa espina sigue latente y convierte esta participación internacional en una oportunidad de reivindicación.

El equipo antioqueño regresa a la Libertadores tras tres años de ausencia. Su última aparición fue en la edición 2023, donde no logró superar la fase de grupos. Su mejor campaña histórica sigue siendo la de 2002, cuando alcanzó las semifinales.

Así quedaron las llaves de Medellín y Tolima en fase previa

El sorteo de la CONMEBOL Libertadores 2026 definió los primeros obstáculos para los clubes colombianos, ambos con la ventaja de cerrar sus respectivas llaves en condición de local, un factor que puede resultar determinante.

Independiente Medellín vs Liverpool de Uruguay

Deportes Tolima vs ganador de la llave E1 (representante de Bolivia vs Deportivo Táchira de Venezuela)

Estas series corresponden a la segunda fase previa del torneo y se disputarán entre el 17 y el 26 de febrero de 2026.

⭐🏆 ¡La Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores! Entre ellos, sólo cuatro equipos llegarán a la Fase de Grupos. #GloriaEterna pic.twitter.com/KZn1Xw1TXp — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 18, 2025

El reto del DIM ante Liverpool de Uruguay

Ubicado en el bombo 2, el Independiente Medellín quedó emparejado con Liverpool de Uruguay, equipo del bombo 3. La serie iniciará en territorio uruguayo y se definirá en Medellín, donde el Poderoso espera hacer valer su localía.

De superar esta llave, el DIM quedará a solo una fase de ingresar a la fase de grupos, objetivo central para un club que busca consolidarse nuevamente en el plano internacional.

El camino de Tolima, atento a su primer rival

En el caso de Deportes Tolima, su debut será ante el ganador de la llave E1, donde se enfrentarán un representante boliviano (aún por definir) y Deportivo Táchira. Aunque el rival no está confirmado, el pijao sabe que no puede confiarse.

Por segundo año consecutivo, Tolima iniciará su camino desde esta instancia. En la edición anterior quedó eliminado tempranamente frente a Melgar de Arequipa, antecedente que refuerza la necesidad de asumir esta fase con máxima concentración.

Fechas clave del inicio de la Copa Libertadores 2026

La edición número 67 de la Copa Libertadores comenzará oficialmente el 3 de febrero de 2026, con el arranque de la primera fase previa. Sin embargo, Medellín y Tolima entrarán en competencia a partir del 17 de febrero, cuando se juegue la segunda fase.

Desde ese momento, el margen de error será nulo. Cada serie puede definir no solo el futuro internacional de los clubes, sino también buena parte de su temporada deportiva y financiera. Para los equipos colombianos, el desafío ya está planteado.