¡Sorpresa total!: el nuevo técnico de Yerry Mina en el Everton

Desde el pasado 16 de enero cuando se confirmó la salida de Rafa Benítez del Everton, se mencionaron varios nombres para suplirlo en el banquillo.

Sin embargo, hasta este lunes 31 de enero se hizo oficial el que será el nuevo cuerpo técnico que está al frente de lo ‘Toffes’, quien contará con un colombiano dentro de su plantilla: Yerry Mina.

Se trata de Frank Lampard: entrenador de 43 años de edad que salió del Chelsea hace un año por sus malos resultados. Además de los ‘Blues’, tambiñen tiene experiencia en el Derby Conuntry, donde dejó ver su objetivo principal que es trabajar con la inferiores y promover nuevos talentos.

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.

