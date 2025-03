Ante una urgencia como esta, Lionel Scaloni debe tomar medidas urgentes. El 10 de la Selección Argentina, Lionel Messi, estará ausente en la fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas ante dos rivales de peso que buscan un puesto en zona directa de la clasificación a la Copa del Mundo 2026. La pregunta es saber cómo formará la Albiceleste el próximo viernes 21 y martes 25 de marzo contra Uruguay y Brasil, respectivamente.

«Los doctores de la selección argentina están en contacto con los médicos aquí y son ellos quienes discuten específicamente el tema. Yo no he hablado con el cuerpo técnico, pero si tienen alguna consulta, estaré disponible. No creo que sea necesario, ya que los doctores están en contacto constantemente», dijo Javier Mascherano.

Se sabe que Messi estuvo inicialmente en la lista provisional de 33 jugadores; sin embargo, se confirmó que será el gran ausente.

¿Cómo jugaría Argentina contra Uruguay y Brasil?

A la molestia muscular que arrastra Leo Messi desde el partido contra Atlanta United, se sumaría lo de Julián Álvarez y Lautaro Martínez que llegan con un cuadro gripal y una seguidilla de partidos en sus respectivos torneos. Ante un dolor de cabeza para Scaloni, el reemplazante sería el delantero del Juventus, Nicolás González.

En caso los atacantes del Atlético y el Inter no estén con el visto bueno del técnico, se tendría que sumar otra opción que acompañe a González o bien un cuarto volante, y este podría ser Thiago Almada, quien ya demostró lo que es jugar con la camiseta de la Selección Argentina.

¿Cómo jugaría Argentina con un 4-4-2 ante Uruguay y Brasil?

Otra opción es jugar con la mayor cantidad de volantes. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, podrían dominar el centro del campo y se sumaría Leandro Paredes. Con esta figura, arriba podría haber un dúo como Julián y Lautaro o Nicolás González.

Argentina, virtual clasificado al Mundial 2026

Argentina se ubica en el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con 25 puntos. En segunda posición está Uruguay con 20. La tercera ubicación es para Colombia y Ecuador con 19. Brasil es quinto con 18, seguidamente de Paraguay con 17, Bolivia con 13, Venezuela con 12, Chile con 9 y finalmente Perú con 7.