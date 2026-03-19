El nombre de Sebastián Villa vuelve a instalarse en la conversación alrededor de la Selección Colombia. En medio de los rumores sobre su posible convocatoria para los amistosos ante Croacia y Francia, el extremo colombiano revive un capítulo que quedó inconcluso y que hoy podría tener una nueva oportunidad de escribirse.

No se trata de un jugador desconocido para la Tricolor. Villa ya hizo parte del proceso entre 2018 y 2019, tuvo minutos en partidos internacionales y dejó señales de su potencial. Sin embargo, su historia con el equipo nacional se detuvo abruptamente. Ahora, con un presente destacado en el fútbol argentino, su regreso aparece como una posibilidad real en el ciclo de Néstor Lorenzo.

Sebastián Villa en la Selección Colombia: así fueron sus primeros partidos

El debut de Sebastián Villa con la Selección Colombia se dio en septiembre de 2018, en un amistoso ante Venezuela. Fue una etapa de renovación para el equipo, en la que Arturo Reyes apostó por nuevos nombres tras el Mundial de Rusia.

Villa ingresó desde el banco de suplentes y disputó 15 minutos en ese primer encuentro. A partir de ahí, comenzó a sumar participaciones en diferentes compromisos internacionales, siempre como alternativa desde la banca, pero mostrando características que lo diferenciaban: velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas.

Durante ese ciclo también tuvo minutos frente a Argentina (11), Estados Unidos (1) y Costa Rica (1), en partidos donde el cuerpo técnico buscaba evaluar opciones en ataque y ampliar la base de jugadores disponibles para el equipo nacional.

Cuántos partidos jugó Sebastián Villa con la Selección Colombia

En total, Sebastián Villa jugó 6 partidos con la Selección Colombia entre 2018 y 2019. No logró marcar goles ni consolidarse como titular, pero su participación dejó una sensación abierta sobre lo que podía aportar en el futuro.

Sus apariciones más destacadas se dieron en la gira asiática de 2019, cuando tuvo mayor continuidad. Frente a Japón disputó 56 minutos, mientras que ante Corea del Sur jugó 65 minutos, siendo este su partido con mayor presencia en cancha con la Tricolor.

A pesar de no tener cifras sobresalientes, Villa mostró condiciones que lo hacían interesante dentro del esquema ofensivo: capacidad para romper líneas, atacar espacios y generar desequilibrio en el uno contra uno. Sin embargo, la alta competencia en su posición y los cambios en el cuerpo técnico limitaron su continuidad.

Por qué Sebastián Villa dejó de ser convocado a la Selección Colombia

Luego de ese breve ciclo, Sebastián Villa desapareció de las convocatorias de la Selección Colombia. Su ausencia además de su posible rendimiento deportivo según el cuerpo técnico de turno, ha estado relacionada con un episodio extrafutbolístico que marcó un punto de quiebre en su carrera.

Desde ese momento, su nombre dejó de ser considerado en los procesos posteriores, incluso cuando mantenía un nivel competitivo en clubes, especialmente durante su etapa en Boca Juniors, donde fue protagonista en torneos locales e internacionales.

El contexto de la Selección también cambió. Nuevos jugadores se consolidaron en el ataque y el equipo fue encontrando una estructura definida, lo que redujo aún más las opciones de un eventual regreso en ese momento.

El presente de Sebastián Villa en Argentina que lo acerca a la Tricolor

Hoy, la realidad de Sebastián Villa es distinta. En Independiente Rivadavia ha logrado recuperar protagonismo, continuidad y un nivel competitivo que vuelve a ponerlo en el radar del fútbol colombiano.

Su rendimiento ha sido destacado, con participación directa en jugadas de gol y un rol clave dentro del sistema ofensivo de su equipo. Más allá de las estadísticas, se percibe un jugador más maduro, con mejor toma de decisiones y mayor lectura del juego.

Este presente es fundamental para entender por qué su nombre vuelve a sonar en la Selección Colombia. En un contexto donde el cuerpo técnico evalúa alternativas de cara al Mundial de 2026, Villa aparece como una opción que ya conoce la dinámica del equipo nacional y que podría aportar variantes en ataque.

Néstor Lorenzo y la posible convocatoria de Sebastián Villa

El proceso liderado por Néstor Lorenzo ha mostrado una base sólida, pero también apertura para incorporar nuevos nombres o recuperar jugadores con buen presente. En ese escenario, la posible convocatoria de Sebastián Villa para los amistosos ante Croacia y Francia cobra sentido.

Estos partidos de preparación son una oportunidad ideal para evaluar opciones, probar variantes y ampliar el abanico táctico del equipo. Villa, con su velocidad y capacidad de desborde, podría ofrecer un perfil distinto al de otros extremos de la Selección.

Además, su regreso tendría un componente especial: el de un jugador que busca retomar una historia que quedó incompleta y demostrar que está listo para competir al más alto nivel con la camiseta de Colombia.

Sebastián Villa y la posible nueva oportunidad en la Selección Colombia rumbo a 2026

El camino hacia el Mundial de 2026 abre espacios para nuevas historias dentro de la Selección Colombia. En ese contexto, el nombre de Sebastián Villa aparece como uno de los que podría reactivarse en el corto plazo.

Su paso anterior por la Tricolor fue breve, pero suficiente para dejar una base sobre la cual construir. Hoy, con experiencia, continuidad y un nuevo contexto personal y profesional, el extremo colombiano tiene argumentos deportivos para volver a ser considerado.

Los amistosos ante Croacia y Francia podrían marcar el inicio de ese nuevo capítulo. Un escenario exigente, ideal para medir su nivel y confirmar si está listo para ser parte de la Selección Colombia en un momento clave de su preparación mundialista.