La ausencia de Jhon Jáder Durán en la Selección Colombia venía generando preguntas desde hace meses. Su nombre, habitual en los análisis de futuro de la Tricolor, desapareció de las convocatorias sin una explicación clara, alimentando versiones y especulaciones alrededor de su situación.

Ahora, en la previa de los amistosos ante Croacia y Francia, llegó la respuesta que faltaba. Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, habló públicamente del caso en una entrevista con RCN y dejó claro el panorama actual del delantero. No hay conflicto, pero sí razones deportivas que explican por qué no ha vuelto desde junio de 2025.

Jhon Durán y su último partido con la Selección Colombia

El último registro de Jhon Durán con la Selección Colombia se remonta al 6 de junio de 2025. Ese día fue titular en un partido de Eliminatorias ante Perú, disputó 45 minutos y no regresó al campo para el segundo tiempo.

Desde entonces, su nombre desapareció de las convocatorias. No volvió a ser llamado en las siguientes fechas FIFA y, con el paso del tiempo, su ausencia se convirtió en uno de los temas más comentados entre aficionados y analistas.

El delantero, que había sido considerado una de las apuestas a futuro del equipo nacional, quedó fuera del proceso sin una explicación pública inmediata, lo que aumentó la incertidumbre sobre su situación.

Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Jhon Durán y su ausencia

La versión que se esperaba finalmente llegó desde la voz del entrenador. Néstor Lorenzo fue claro al referirse a Jhon Durán y desmintió cualquier tipo de conflicto personal.

“A Jhon Jáder lo vemos todos los partidos cuando juega. Está jugando menos, cambió de club, le costó la adaptación y lo estamos siguiendo. Las puertas de la Selección están abiertas para todos. Jhon Jáder nunca tuvo un problema conmigo como se dijo. Todo eso es mentira, lo aclaramos en el momento. Él está siendo seguido y también está en el espectro de la Selección desde los 18 años”.

Con estas palabras, el técnico dejó dos mensajes clave: el primero, que no existe ningún inconveniente disciplinario o personal; el segundo, que la decisión pasa por un análisis estrictamente deportivo, relacionado con su presente en clubes.

El presente de Jhon Durán en clubes y su impacto en la convocatoria

El momento actual de Jhon Durán ha sido determinante en su ausencia de la Selección Colombia. El delantero ha tenido cambios recientes de club que han afectado su continuidad y ritmo competitivo. Actualmente milita en FC Zenit de Rusia, equipo con el que suma 4 partidos y un gol. Antes de eso, tuvo un paso por Fenerbahce en Turquía, donde disputó 21 compromisos y marcó 5 goles.

Más allá de los números, el punto clave está en la adaptación. Los cambios de liga, contexto y competencia interna han influido en su participación, reduciendo su protagonismo en comparación con otros momentos de su carrera.

Para el cuerpo técnico de la Selección Colombia, estos factores son determinantes. La continuidad y el nivel competitivo en clubes suelen ser criterios clave a la hora de definir convocatorias, especialmente en un proceso que busca consolidarse de cara al Mundial 2026.

Los números de Jhon Durán con la Selección Colombia

A pesar de su ausencia reciente, Jhon Durán ya tiene un recorrido importante con la Selección Colombia. Hasta el momento, acumula 17 partidos disputados y 3 goles con la camiseta de la Tricolor.

Se trata de cifras que reflejan un proceso en construcción. Durán ha sido utilizado tanto como titular como alternativa desde el banco, mostrando características que lo hacen un delantero diferente: potencia física, capacidad de definición y presencia en el área.

Desde su aparición en el equipo nacional, fue considerado como uno de los atacantes con mayor proyección, integrando el grupo desde muy joven y siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico.

Por qué Jhon Durán no fue convocado a la Selección Colombia en marzo

La convocatoria más reciente, para los amistosos ante Croacia y Francia, volvió a dejar por fuera a Jhon Durán. La explicación, según Lorenzo, está directamente ligada a su presente deportivo.

El delantero no atraviesa su momento de mayor continuidad, algo que pesa en la competencia interna por un lugar en el ataque. Colombia cuenta actualmente con varias opciones ofensivas que vienen teniendo regularidad en sus clubes, lo que eleva el nivel de exigencia para cada convocatoria.

Además, el proceso de Lorenzo ha ido consolidando una base de jugadores que han respondido en partidos recientes, lo que reduce el margen para incorporar futbolistas que no estén en plenitud competitiva.

Jhon Durán sigue en el radar de la Selección Colombia

A pesar de su ausencia, el mensaje del cuerpo técnico es claro: Jhon Durán no está descartado. Por el contrario, sigue siendo observado y considerado dentro del universo de jugadores elegibles para la Selección Colombia.

El propio Néstor Lorenzo lo dejó explícito al afirmar que las puertas están abiertas y que el delantero ha sido parte del seguimiento desde sus 18 años. Esto indica que su regreso dependerá, principalmente, de su rendimiento y continuidad en clubes.

En un proceso que apunta al Mundial 2026, la Selección Colombia sigue evaluando opciones y construyendo alternativas. En ese escenario, Durán todavía tiene espacio para volver a ser protagonista, siempre que logre recuperar su mejor versión en el fútbol de clubes.