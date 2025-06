En el cierre de la Fecha 16 de las Eliminatorias, la Selección Colombia estuvo muy cerca de dar el golpe en el estadio Monumental ante la campeona del mundo. Tenía la ventaja, manejaba el partido y rozaba un triunfo histórico hasta que apareció Thiago Almada con un remate que silenció todo. Fue el gol del 1-1, el que arruinó la noche de la Tricolor y dejó sensaciones encontradas. Una de las más intensas la expresó Jhon Jánner Lucumí.

El defensor colombiano fue protagonista directo de la jugada que terminó en el empate de Argentina. Quiso anticipar, recibió lo que él entendió como una infracción, se quedó en el suelo mientras el rival siguió la jugada, y cuando quiso volver, ya era tarde. Thiago Almada remató sin marca y con el balón cruzado, venció la resistencia del arquero Kevin Mier. A Lucumí le dolió profundamente lo que pasó y no lo ocultó.

La jugada que cambió el partido de la Selección Colombia en Argentina

Todo ocurrió a 10 minutos del final. La Selección Colombia tenía la ventaja por el gol de Luis Díaz y buscaba sostener el resultado. En un intento por frenar el avance rival, Lucumí fue al suelo en una acción dividida. Desde su perspectiva, recibió una falta, pero el árbitro dejó seguir. Mientras el defensor permanecía en el suelo, la pelota fue a parar al lateral. La jugada continuó, Argentina atacó por el costado y cuando Lucumí logró reincorporarse, ya no tuvo margen de reacción.

El balón llegó al borde del área, Almada recibió sin presión y remató. Jhon Jánner Lucumí alcanzó a cerrar, pero no lo suficiente. El balón le pasó entre las piernas y fue a parar al fondo del arco. Colombia perdió dos puntos que ya se saboreaban, y el defensor del Bologna sintió el golpe con fuerza.

Lo que dijo Jhon Lucumí del gol de Argentina

Luego del encuentro, Jhon Jánner Lucumí fue uno de los primeros en dar declaraciones. No evadió el tema ni buscó excusas. Reconoció que la jugada lo dejó frustrado y que pudo haber hecho algo más. “En este caso puntual, no alcanzo a bloquear el tiro. Eso me genera mucha rabia porque me pasa por el medio de las piernas”, explicó con evidente malestar.

Su análisis no se quedó solo en la jugada. El defensor resaltó el trabajo colectivo del equipo y dejó claro que la frustración también venía por el esfuerzo que no se reflejó en el resultado: “Da mucha rabia, mucha frustración por el trabajo que se había hecho a nivel táctico. El equipo fue valiente, propuso, jugamos a lo que sabemos. Tácticamente fuimos muy aplicados”.

Lucumí fue honesto con lo vivido. “Lastimosamente en esa jugada, queriendo hacer más, no se pudo bloquear el disparo y nos empatan”, concluyó. Una confesión que refleja la impotencia de no haber podido evitar ese remate, sabiendo que el esfuerzo colectivo merecía un desenlace distinto.

El contexto del gol y lo que estaba en juego para la Tricolor

El empate llegó en un momento clave. La Selección Colombia, que había aguantado con firmeza durante buena parte del partido, veía cómo se escapaban dos puntos que habrían consolidado su clasificación directa al Mundial. En la tabla, ese gol marcó una diferencia sustancial: de estar en cuarto lugar, pasó a la sexta casilla con 22 puntos, justo en el límite de la clasificación directa.

Para Lucumí, que venía siendo uno de los pilares en defensa durante la Eliminatoria, ese momento empañó una noche que tenía todo para ser histórica. Fue un golpe difícil, no solo por lo deportivo, sino también por lo emocional. La forma en que vivió y explicó la jugada demuestra la entrega con la que asume su papel en la Selección.

Una noche agridulce para la Selección Colombia en Argentina

Colombia le jugó de tú a tú a Argentina en el Monumental, algo que pocos han logrado en los últimos años. Con el regreso de Luis Díaz al gol, el equipo se ilusionó con una victoria que parecía posible. Sin embargo, esa jugada aislada, esa desconcentración breve, ese cierre que no alcanzó, cambió todo.

Lucumí se fue del Monumental con rabia, con bronca, pero también con la certeza de que el equipo hizo un gran partido. Su autocrítica y sus palabras son una muestra de carácter y compromiso. La Tricolor aún depende de sí misma para llegar al Mundial, pero lo vivido en Buenos Aires dejó una marca, y él lo sabe.