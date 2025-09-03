La Selección Colombia afronta un partido decisivo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la Tricolor recibirá a Bolivia, en un duelo que puede sellar de forma anticipada su clasificación a la Copa del Mundo.

El técnico Néstor Lorenzo ya perfila su nómina inicial y, a diferencia de lo que se había especulado, Dayro Moreno no hará parte del 11 titular. En su lugar, la apuesta será por un equipo con equilibrio, solidez defensiva y variantes ofensivas lideradas por James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

La posible alineación de la Selección Colombia ante Bolivia

De acuerdo con la información que se maneja en la concentración de la Tricolor, este sería el equipo titular que Lorenzo pondría en el campo:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jéfferson Lerma; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Con esta formación, Colombia mantendría el esquema que le ha dado solidez en los últimos compromisos, pero con la novedad en ataque: Jhon Córdoba como único referente ofensivo en lugar de Dayro Moreno.

El arco de la Tricolor bajo custodia de Camilo Vargas

En el arco estará Camilo Vargas, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más confiables en la era Lorenzo. Con grandes actuaciones tanto en la liga mexicana como con la Selección, Vargas es garantía de seguridad bajo los tres palos y aporta experiencia en partidos de máxima presión.

Una defensa con experiencia y proyección

La línea de cuatro defensores tendría como laterales a Santiago Arias por derecha y Johan Mojica por izquierda. Ambos ofrecen salida constante y capacidad para sumarse al ataque cuando el partido lo requiera.

En la zaga central, la dupla conformada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí seguirá siendo la base defensiva. Su fortaleza en el juego aéreo y la capacidad de anticipación serán claves para neutralizar cualquier intento de Bolivia en el Metropolitano.

El mediocampo: equilibrio entre marca y juego

En la mitad del campo, Lorenzo apostaría por un doble pivote con Richard Ríos y Jéfferson Lerma, dos jugadores con gran despliegue físico y capacidad para recuperar la pelota.

Ríos, destacado en el inicio de la temporada con Benfica, le aporta salida limpia y versatilidad táctica, mientras que Lerma es el equilibrio entre la recuperación y la llegada a posiciones ofensivas. Juntos garantizan orden y solidez en una zona vital.

James Rodríguez, el conductor de la Tricolor

El encargado de manejar los tiempos del partido será James Rodríguez. El capitán creativo sigue siendo pieza clave en el armado ofensivo, gracias a su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para sorprender desde media distancia.

A su alrededor estarán Jhon Arias y Luis Díaz, dos futbolistas que aportan velocidad, desborde y desequilibrio por las bandas, convirtiendo a Colombia en un equipo con múltiples variantes ofensivas y, lo más importante, muchas posibilidades de anotar.

Jhon Córdoba, el referente en ataque

La principal novedad del 11 inicial será la presencia de Jhon Córdoba como delantero centro. El atacante del Krasnodar ha tenido continuidad y goles en Europa, lo que le ha dado argumentos a Lorenzo para confiar en él como el hombre encargado de liderar el frente ofensivo.

Con potencia física, capacidad de aguantar la pelota y definición en el área, Córdoba representa un perfil distinto al de Dayro Moreno, más enfocado en el oportunismo y la experiencia.

El impacto de la ausencia de Dayro Moreno

Aunque Dayro Moreno llega con buen presente goleador, finalmente no estará desde el arranque frente a Bolivia. Su experiencia y olfato en el área eran atributos importantes, pero Lorenzo decidió apostar por un 11 que combina juventud, dinámica y jugadores en gran momento con sus clubes.

La ausencia del tolimense no resta variantes al equipo, ya que podrá ser una carta de cambio en el segundo tiempo si el partido requiere un revulsivo ofensivo.

Un 11 con equilibrio para un partido clave

La apuesta de Néstor Lorenzo para enfrentar a Bolivia refleja un plan claro: seguridad en defensa, equilibrio en el mediocampo y un tridente ofensivo capaz de desequilibrar en cualquier momento. La conexión entre James, Díaz, Arias y Córdoba será fundamental para abrir espacios y generar goles que aseguren la clasificación.

El encuentro en Barranquilla no solo representa la oportunidad de sellar el pase al Mundial, también será una prueba de carácter para un equipo que ha mostrado crecimiento bajo la conducción de Lorenzo y que ahora debe confirmar su madurez en el partido más importante de la Eliminatoria.

La ilusión de Colombia en el partido ante Bolivia

Con el Metropolitano a reventar y toda una nación expectante, la Selección Colombia se juega este jueves la posibilidad de volver a la Copa del Mundo tras la ausencia en Qatar 2022. El 11 que prepara Lorenzo está diseñado para lograrlo: sólido atrás, con equilibrio en el medio y con un ataque que mezcla talento, velocidad y definición.

El partido contra Bolivia no será solo un trámite: es la oportunidad de dejar sellada la clasificación en casa, ante su gente, y de demostrar que el proyecto Lorenzo va por el camino correcto hacia el Mundial de 2026.