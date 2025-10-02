La Selección Colombia Sub-20 afronta un reto crucial en el Mundial 2025. Tras sumar un triunfo ante Arabia Saudí en el debut y un empate frente a Noruega en la segunda jornada, la Tricolor llega a la última fecha de la fase de grupos con la ilusión de sellar su clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por César Torres tendrá que medirse a Nigeria, rival de peso en torneos juveniles y conocido por su tradición en estas competencias. El resultado será decisivo para determinar no solo el cupo a la siguiente fase, sino también la posición en la tabla del Grupo F.

Cuándo y dónde juega Colombia Sub-20 contra Nigeria

El último partido de la Selección Colombia en la fase de grupos será el domingo 5 de octubre de 2025 ante Nigeria. El compromiso se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, en Chile, escenario donde ya jugó sus dos encuentros anteriores.

El pitazo inicial está programado para las 18:00 horas en Colombia y las 20:00 horas en Chile, en simultáneo con el otro juego del grupo, lo que aumenta la expectativa por la definición de la clasificación.

Transmisión del partido Colombia vs. Nigeria en el Mundial Sub-20

El encuentro podrá verse en vivo a través de las señales de GOL Caracol, Canal RCN y DIRECTV, que llevarán la cobertura a todo el país. También habrá transmisión online en las plataformas digitales de estas cadenas, permitiendo a los aficionados seguir cada detalle desde cualquier dispositivo.

La importancia del juego y el atractivo del rival hacen que la audiencia esté garantizada, con la hinchada tricolor atenta al desenlace del grupo.

Resultados de Colombia en el Grupo F del Mundial Sub-20

La Selección Colombia llega a la última jornada con 4 puntos, producto de una victoria y un empate. Así ha sido su camino hasta ahora:

29 de septiembre: Colombia 1-0 Arabia Saudí (gol de Óscar Perea).

Colombia 1-0 Arabia Saudí (gol de Óscar Perea). 2 de octubre: Colombia 0-0 Noruega.

Colombia 0-0 Noruega. 5 de octubre: Colombia vs. Nigeria – Estadio Fiscal de Talca.

El panorama es positivo, pero todavía falta el duelo más exigente, que definirá si la Tricolor avanza como líder, segundo o incluso si debe esperar la tabla de mejores terceros.

Lista de convocados de la Selección Colombia Sub-20 en Chile

El técnico César Torres cuenta con una nómina que combina talento local e internacional. Estos son los jugadores convocados al Mundial 2025:

Arqueros: Jordan García (Fortaleza CEIF), Alexei Rojas (Arsenal FC, Inglaterra), Luis Eduardo Mena (Atlético Huila).

Jordan García (Fortaleza CEIF), Alexei Rojas (Arsenal FC, Inglaterra), Luis Eduardo Mena (Atlético Huila). Defensores: Simón García (Atlético Nacional), Julián Bazán (Deportivo Pereira), Yeimar Mosquera (Aston Villa, Inglaterra), Weimar Vivas (RB Bragantino, Brasil), Carlos Sarabia (Millonarios FC), Juan David Arizala (Independiente Medellín).

Simón García (Atlético Nacional), Julián Bazán (Deportivo Pereira), Yeimar Mosquera (Aston Villa, Inglaterra), Weimar Vivas (RB Bragantino, Brasil), Carlos Sarabia (Millonarios FC), Juan David Arizala (Independiente Medellín). Mediocampistas: Elkin Rivero (Atlético Nacional), Kéner González (América de Cali), Royner Benítez (Águilas Doradas), José Cavadía (América de Cali), Joel Romero (América de Cali), Jordan Barrera (Botafogo, Brasil), Luis Miguel Landazuri (Atlético Nacional).

Elkin Rivero (Atlético Nacional), Kéner González (América de Cali), Royner Benítez (Águilas Doradas), José Cavadía (América de Cali), Joel Romero (América de Cali), Jordan Barrera (Botafogo, Brasil), Luis Miguel Landazuri (Atlético Nacional). Delanteros: Joel Canchimbo (Junior FC), Jhon Rentería (Club Atlético Sarmiento, Argentina), Óscar Perea (AVD Futebol SAD, Portugal), Neyser Villarreal (Millonarios FC), Emilio Aristizábal (Fortaleza CEIF).

Nigeria, un rival con tradición en mundiales juveniles

Nigeria es uno de los equipos más fuertes de África en categorías juveniles. Con múltiples títulos en Mundiales Sub-17 y actuaciones destacadas en Sub-20, suele ser un rival incómodo por su despliegue físico, velocidad y capacidad ofensiva.

Para Colombia, este partido será un verdadero examen. La Tricolor deberá mostrar equilibrio defensivo y contundencia en ataque para superar a un equipo que suele crecer en las instancias decisivas.

Lo que se juega Colombia en la última fecha del Grupo F

Con cuatro puntos en la tabla, la Selección Colombia Sub-20 depende de sí misma. Una victoria frente a Nigeria le permitiría clasificar directamente a los octavos de final y probablemente quedarse con el primer lugar del grupo. Un empate también podría servir, aunque dejaría abierta la posibilidad de depender de otros resultados.

El partido es decisivo no solo por lo que representa en la tabla, sino también por la confianza que puede darle al plantel de cara a la fase de eliminación directa. Jugadores como Óscar Perea, figura en el debut, y Yeimar Mosquera, referente en defensa, tendrán un papel fundamental en la búsqueda de la clasificación.

La ilusión de Colombia Sub-20 en el Mundial 2025

El objetivo de la Tricolor no es solo superar la fase de grupos, sino también acercarse a su mejor resultado histórico en un Mundial Sub-20: el tercer lugar alcanzado en 2003. Con un grupo joven y ambicioso, la ilusión de dar un nuevo paso hacia la gloria está más viva que nunca.

El duelo contra Nigeria será el punto de inflexión que marque hasta dónde puede llegar este equipo. Colombia quiere demostrar que tiene argumentos para ser protagonista en Chile y para seguir alimentando el sueño de un título mundial juvenil.