Percatarse de que Brasil hizo 7 cambios en el partido ante la Selección Colombia, alertó a más de uno, pero no a Néstor Lorenzo. El DT de la Tricolor, atento al reglamento, aprovechó la rueda de prensa para explicar el porqué de la situación. Y en otra de sus respuestas, tuvo una queja sobre el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

La situación de ver la cantidad de modificaciones que hizo Brasil en el juego llamó la atención, al ser una situación que pocas veces sucede. Es reglamentaria, algo que más de un aficionado desconoce. Por eso la sorpresa que se llevaron al ver lo que sucedió con el rival de la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo responde sobre los 7 cambios de Brasil

Al DT de la Selección Colombia le preguntaron: ¿Usted sabe por qué Brasil hizo 7 cambios? Respondió con claridad. “Sí. Los golpes en la cabeza habilitan tanto a tu equipo como al otro a hacer otro cambio. Como hubo dos cambios por contusión -golpe en la cabeza-, los dos estábamos habilitados para hacer dos cambios. Ellos por el golpe de Dávinson Sánchez y nosotros por el golpe del arquero (Alisson Becker) que también salió por mareo”.

Los 7 cambios que hizo Brasil ante la Selección Colombia

Minuto 28: Joelinton por Gerson

Joelinton por Gerson Minuto 60: Matheus Cunha por Joao Pedro

Matheus Cunha por Joao Pedro Minuto 78: Savinho por Rodrygo

Savinho por Rodrygo Minuto 78: Bento por Alisson Becker

Bento por Alisson Becker Minuto 78: André por Bruno Guimarães

André por Bruno Guimarães Minuto 78: Wesley por Vanderson

Wesley por Vanderson Minuto 90: Leo Ortiz por Vinícius Junior.

La queja de Néstor Lorenzo por el arbitraje en Brasil

Dentro de la primera respuesta que dio, el seleccionador de Colombia se refirió al tema: “Desilusionado un poco porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez (…). Me quedan muchas dudas con decisiones arbitrales de las que no se puede comentar, pero uno ve una especie de intención. Ha cobrado fules que no veía. Le pasaban a la espalda de él, se daba vuelta y cuando veía un brasilero tirado, cobraba. Nunca vi que un codazo se sancione con amarilla, pero eso lo tienen que hablar ustedes (la prensa) porque a mí me sancionan”.