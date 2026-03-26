La Selección Colombia continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 con un amistoso internacional de alto nivel frente a Croacia. El compromiso servirá como una prueba exigente para medir el rendimiento del equipo ante un rival europeo competitivo, en un contexto en el que cada detalle cuenta de cara a la gran cita del fútbol.

Para este partido, el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo apostará por una formación titular con jugadores que han sido base en el proceso. La idea es consolidar un once competitivo que combine experiencia, actualidad en clubes y funcionamiento colectivo. El partido podrá seguirse EN VIVO a través de estas opciones.

Alineación titular de la Selección Colombia vs Croacia hoy

La Selección Colombia tendrá el siguiente once inicial para enfrentar a Croacia:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Suplentes: Álvaro Montero, David Ospina, Déiver Machado, Juan David Cabal, Santiago Arias, Yerson Mosquera, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jáminton Campaz, Jorge Carrascal, Juanfer Quintero, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré.

El esquema de Colombia ante Croacia: equilibrio entre defensa y ataque

El planteamiento de Colombia apunta a mantener orden defensivo sin renunciar al protagonismo ofensivo. La línea de cuatro defensores ofrece seguridad con centrales consolidados y laterales que aportan salida por las bandas.

En el mediocampo, la dupla de recuperación y equilibrio será clave. Jéfferson Lerma y Richard Ríos se encargarán de cortar el juego rival y dar salida limpia al equipo. Más adelante, la presencia de jugadores creativos y veloces permitirá a Colombia generar opciones de gol. La conexión entre líneas será determinante para enfrentar a una selección como Croacia.

James Rodríguez y Luis Díaz, las figuras de la Tricolor

Dentro del once titular destacan dos nombres fundamentales en el funcionamiento ofensivo del equipo. James Rodríguez será el encargado de liderar la creación de juego. Su visión, precisión en el pase y experiencia en este tipo de partidos lo convierten en el eje del equipo.

Por su parte, Luis Díaz aportará desequilibrio desde la banda. Su velocidad y capacidad de encarar rivales lo convierten en una de las principales armas ofensivas de la Selección Colombia.

Ambos jugadores serán claves para romper líneas y generar peligro en el área rival.

Luis Suárez, referencia en el ataque colombiano

En la delantera, Luis Suárez será el encargado de liderar el ataque. Su rol será fundamental para fijar a los defensores, generar espacios y aprovechar las oportunidades de gol. Se buscará aprovechar su gran temporada en Sporting Clube, siendo goleador de la Liga de Portugal y marcando goles clave en la UEFA Champions League.

El delantero llega como una alternativa importante en el esquema ofensivo, aportando movilidad y capacidad de definición en el último tercio del campo. Su desempeño será clave para capitalizar las jugadas que se generen desde el mediocampo y las bandas.

Detalles del partido Colombia vs Croacia: estadio, hora y árbitro

El amistoso entre Colombia y Croacia se disputará en el Camping World Stadium, ubicado en Orlando, Estados Unidos.

Fecha: jueves 26 de marzo

jueves 26 de marzo Hora: 6:30 p.m. (hora de Colombia)

6:30 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Camping World Stadium

Camping World Stadium Árbitro: Rubiel Vásquez (Estados Unidos)

Este escenario será testigo de un duelo que permitirá evaluar el nivel de ambas selecciones en la antesala del Mundial.

Un amistoso clave en la preparación de Colombia al Mundial 2026

El partido frente a Croacia representa una oportunidad importante para que Colombia afiance su idea de juego y consolide su base titular. Enfrentar a un rival europeo con experiencia internacional permitirá medir el nivel competitivo del equipo y ajustar aspectos tácticos de cara a lo que será la Copa del Mundo.

Con una nómina que mezcla talento, experiencia y actualidad en clubes, la Selección Colombia buscará dar un paso más en su preparación, con la mira puesta en llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026.