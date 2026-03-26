La Selección Colombia regresa a la acción este jueves 26 de marzo cuando enfrente a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, en el primero de los dos amistosos de marzo como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El compromiso marca el retorno de la Tricolor a los duelos ante selecciones europeas, luego de dos años sin medirse a rivales de ese continente, en una prueba exigente que servirá para medir su verdadero nivel competitivo.

Colombia vs Croacia: horarios, TV y plataformas online HOY EN VIVO

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Colombia: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Orlando (Florida): 7:30 p.m.

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Colombia llega en racha y con confianza

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta este compromiso con una racha invicta de nueve partidos, producto de cinco victorias y cuatro empates. Su más reciente presentación dejó buenas sensaciones tras imponerse 3-0 ante Australia en noviembre de 2025, resultado que reafirmó el crecimiento del grupo.

La Selección Colombia ha mostrado una identidad clara, basada en la intensidad, el orden táctico y la velocidad por las bandas, donde Luis Díaz se ha consolidado como uno de los principales referentes ofensivos.

Croacia, experiencia y jerarquía europea

Del otro lado aparece una selección de Croacia que mantiene su solidez competitiva. El conjunto dirigido por Zlatko Dalić acumula siete victorias en sus últimos ocho partidos internacionales y viene de imponerse a Islas Feroe y Montenegro en las Eliminatorias Europeas.

El equipo balcánico sigue respaldado por una generación experimentada que ha sabido competir al más alto nivel, con nombres como Luka Modrić, quien continúa siendo el eje futbolístico y líder dentro del campo.

Un duelo de estilos en el mediocampo

El Camping World Stadium será testigo de un interesante choque de estilos. Mientras Colombia buscará imponer su ritmo con transiciones rápidas y juego por las bandas, Croacia apostará por el control del balón y la gestión del partido desde el mediocampo.

La batalla en esa zona será determinante, con jugadores como Richard Ríos y Jefferson Lerma encargados de contrarrestar la influencia de Modrić y sus socios en la mitad.

Dudas en la titular y alternativas ofensivas

Una de las principales incógnitas en la Selección Colombia pasa por la presencia de James Rodríguez, quien ha tenido pocos minutos en lo que va del año. Su inclusión como titular no está asegurada, lo que abre la puerta a variantes como Juan Fernando Quintero o Jorge Carrascal.

En ataque, el equipo también cuenta con alternativas como Luis Suárez, Jhon Córdoba o Rafael Santos Borré, dependiendo del plan que decida implementar el cuerpo técnico.

Posible alineación de Colombia

Arquero: Camilo Vargas

Camilo Vargas Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica Mediocampistas: Jefferson Lerma, Richard Ríos

Jefferson Lerma, Richard Ríos Volantes creativos: Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz

Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz Delantero: Luis Suárez

Otras opciones contemplan la presencia de Álvaro Montero en el arco o ajustes en la delantera según la carga física de los jugadores.

Posible formación de Croacia

Arquero: Dominik Livaković

Dominik Livaković Defensas: Josip Stanišić, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Borna Barišić

Josip Stanišić, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Borna Barišić Mediocampo: Luka Modrić, Kristijan Jakić, Lovro Majer

Luka Modrić, Kristijan Jakić, Lovro Majer Ataque: Nikola Vlašić, Andrej Kramarić, Ivan Perišić

El equipo europeo no contará con Joško Gvardiol, baja sensible por molestias físicas.

Una prueba clave rumbo al Mundial 2026

Más allá del carácter amistoso, este compromiso representa una evaluación importante para ambas selecciones de cara al Mundial 2026. Colombia buscará ratificar su buen momento tras una destacada Eliminatoria, mientras que Croacia apunta a mantener su estatus como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional.

El duelo promete intensidad, calidad y una medición real del nivel de dos equipos que aspiran a ser protagonistas en la próxima cita mundialista.