La Selección Colombia afrontó su prueba más exigente desde que aseguró su clasificación al Mundial 2026. En un amistoso internacional frente a Croacia, la Tricolor elevó el nivel de competencia tras una serie de partidos ante selecciones de otras confederaciones y dejó sensaciones mixtas en su rendimiento.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo venía de resultados positivos ante rivales de Concacaf y Oceanía, pero el choque ante una selección europea con alto rendimiento marcó un punto de inflexión. El partido dejó un resultado adverso, pero también aprendizajes importantes de cara a lo que viene.

Resultado de la Selección Colombia vs Croacia: derrota tras empezar ganando

El compromiso comenzó con una Colombia intensa y efectiva. Apenas al minuto 2, Jhon Arias abrió el marcador con una acción ofensiva que reflejó el buen arranque del equipo.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Croacia reaccionó rápidamente y empató el partido al minuto 6 con un gol de Luka Vuskovic, aprovechando un momento de desajuste defensivo.

Antes del descanso, Igor Matanovic marcó el 2-1 al minuto 43, resultado que terminaría siendo definitivo. Colombia no logró revertir el marcador en el segundo tiempo, pese a los intentos por equilibrar el juego.

La Selección Colombia que jugó ante Croacia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz (Santiago Arias), Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica (Déiver Machado); Jéfferson Lerma (Kevin Castaño), Richard Ríos (Gustavo Puerta), Jhon Arias (Juanfer Quintero), James Rodríguez (Jorge Carrascal), Luis Díaz (Carlos Andrés Gómez) y Luis Javier Suárez (Jhon Córdoba). DT. Néstor Lorenzo.

Colombia vs Croacia amistoso: un rival que elevó la exigencia

El partido representó el primer gran examen ante un rival europeo en este ciclo de preparación. Croacia llegó con un rendimiento sólido en su Eliminatoria, en la que ganó siete de sus ocho partidos.

Esa diferencia en el nivel competitivo se hizo evidente en el desarrollo del encuentro. El equipo europeo mostró orden táctico, efectividad y capacidad para aprovechar los momentos clave.

Colombia, que había logrado buenos resultados ante México, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, encontró un rival que le exigió mayor precisión y concentración.

Lección para la Selección Colombia tras perder con Croacia

Más allá del resultado, el partido deja una enseñanza clara para la Tricolor: la necesidad de sostener el nivel ante rivales de alta exigencia. El equipo mostró que tiene herramientas para competir, pero también evidenció que ante selecciones con mayor experiencia internacional, los errores se pagan caro.

La concentración defensiva, la gestión de los tiempos del partido y la efectividad en ataque aparecen como aspectos a mejorar en esta etapa de preparación. Se elevó el nivel del rival y la respuesta Tricolor ya no fue la misma.

Qué sigue para Colombia tras el partido ante Croacia

La Selección Colombia continuará su calendario de amistosos enfrentando a Francia, otro rival de máximo nivel. Este próximo compromiso será una oportunidad para ajustar detalles, probar variantes y seguir fortaleciendo el funcionamiento del equipo.

El proceso de preparación sigue en marcha, con la mirada puesta en el Mundial 2026 y con la necesidad de seguir creciendo a partir de partidos que exigen al máximo nivel competitivo.