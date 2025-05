La lista de convocados para la Selección Colombia de cara a los partidos ante Perú y Argentina por la Eliminatoria al Mundial 2026 dejó una grata sorpresa. Entre los nombres habituales y algunos regresos, apareció Gustavo Puerta, un volante de apenas 21 años que milita en el Hull City de la Segunda División de Inglaterra. Su presente en el Championship lo ha puesto bajo el radar del cuerpo técnico, y su nombre es hoy uno de los más comentados por la particularidad de su camino.

Puerta no viene de un club de renombre ni de una temporada en la élite del fútbol europeo. Aun así, su regularidad, carácter y crecimiento sostenido en una de las ligas más competitivas del mundo le bastaron para ganarse un lugar entre los elegidos de Néstor Lorenzo. Su historia demuestra que no siempre hay que brillar bajo los reflectores para merecer la oportunidad de vestir la camiseta nacional.

Gustavo Puerta, un comienzo humilde desde el Torneo BetPlay

Gustavo Puerta nació en La Victoria, Valle del Cauca, y dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con Bogotá FC, uno de los clubes de la Segunda División en Colombia. Entre 2021 y 2022 disputó 25 partidos con esa camiseta y anotó dos goles. Aunque no tuvo la vitrina de la Primera División, su talento no pasó desapercibido.

Su liderazgo dentro del campo lo llevó a ser capitán de la Selección Colombia Sub-20 en el proceso que culminó con el Mundial de la categoría y él siendo capitán. Esa experiencia lo proyectó al radar internacional, y a comienzos de 2023 fue adquirido por Bayer Leverkusen, uno de los equipos más sólidos de la Bundesliga alemana, a cambio de 2 millones de euros.

Europa: entre la paciencia y las oportunidades para Gustavo Puerta

Una vez en Alemania, Puerta vivió el primero de varios retos. Sin mucho espacio en el plantel principal, fue cedido al FC Nürnberg de la Segunda División alemana. Allí jugó poco, pero acumuló experiencia. Al regresar a Leverkusen, logró disputar nueve partidos en total durante la temporada: seis por Bundesliga y tres en la Europa League, donde sumó 218 minutos. Fue titular en un par de ocasiones, pero no logró establecerse en la rotación del equipo de Xabi Alonso.

Sin embargo, su actitud y disposición convencieron al club de seguir apostando por su desarrollo, esta vez con un paso a Hull City, en la Segunda División de Inglaterra. Ese movimiento marcaría un antes y un después en su proceso.

Brillo y constancia en la Championship para Gustavo Puerta

En la temporada 2024-25, Gustavo Puerta encontró la regularidad que tanto necesitaba. Con el Hull City, jugó 31 partidos oficiales, 23 de ellos como titular. Su único gol lo marcó en la FA Cup ante Doncaster Rovers, pero su verdadero valor no estuvo en las estadísticas ofensivas, sino en su capacidad para sostener el medio campo, distribuir con criterio y mostrar liderazgo.

La Championship, conocida por su intensidad física y su calendario exigente, fue el escenario ideal para probar su madurez como futbolista. En medio de un torneo lleno de talento joven y con varios equipos históricos buscando el ascenso, Puerta se mantuvo como una pieza constante en las alineaciones. Su desempeño no solo le permitió crecer a nivel individual, sino que también le devolvió la visibilidad ante los ojos del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

El llamado de Néstor Lorenzo: premio al rendimiento

En una Selección Colombia que viene de cuatro partidos sin victorias y que necesita encontrar nuevas respuestas, el llamado a Gustavo Puerta representa una señal clara: el rendimiento actual pesa más que el nombre o el club. En lugar de jugadores con más recorrido pero con menos minutos recientes, el DT Néstor Lorenzo optó por una figura joven, en ascenso, y con hambre de consolidarse.

Puerta ocupará una plaza en el mediocampo donde su capacidad de recuperación, entrega y lectura del juego puede aportar frescura. No es ajeno al trabajo de Selección, pues ya vivió procesos juveniles, y su carácter ha sido una constante desde sus inicios. La decisión de convocarlo confirma que el cuerpo técnico está dispuesto a abrir espacio a quienes, desde distintas partes del mundo, demuestran que están listos para competir.

El mensaje detrás del llamado: creer desde donde estés

La historia de Gustavo Puerta rompe con muchos estereotipos del fútbol colombiano. No debutó en un grande, no jugó en la A, no brilló con goles o asistencias en torneos top. Pero sí hizo todo lo demás: trabajar en silencio, rendir cada vez que fue llamado, y crecer paso a paso sin saltarse etapas.

Hoy, su nombre aparece entre los elegidos para una doble fecha crucial rumbo al Mundial. Su presente en la Segunda División inglesa -una de las más exigentes y profesionales del mundo- habla de constancia y madurez. Es la prueba de que, en el fútbol, cada paso cuenta, y que desde cualquier escenario es posible construir un camino que conduzca al honor de vestir la camiseta de Colombia.