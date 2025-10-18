A León se le agota el margen de error. El equipo de Ignacio Ambríz afronta este sábado una cita crucial frente a Santos Laguna por la jornada 13 de la Liga MX, con la obligación de sumar tres puntos si quiere mantener viva la ilusión de clasificar a la liguilla por el título. El conjunto de James Rodríguez llega golpeado tras caer 4-2 ante Toluca, mientras que los de Torreón también atraviesan un momento complicado, después de ser goleados 3-0 por América. Ambos necesitan reaccionar en un duelo que promete intensidad y emociones.

Santos vs Club León: horarios y señal de televisión

Colombia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. México: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 8:00 p.m.

8:00 p.m. EE. UU.: 7:00 p.m.

Este compromiso tendrá señal cerrada únicamente para México a través de VIX Premium

Santos y León, dos equipos bajo presión

El panorama para Santos Laguna es preocupante. Los dirigidos por Francisco Rodríguez sumaron su octava derrota del torneo al caer 3-0 frente al América, resultado que los dejó estancados en el puesto 16 con 10 puntos. El equipo no logra encontrar regularidad y su defensa ha sido uno de los principales dolores de cabeza, con más de 25 goles recibidos en apenas 12 jornadas.

Por su parte, León atraviesa un tramo igualmente complicado. La Fiera perdió 2-4 ante Toluca y acumula su sexta caída en la temporada, lo que la deja en el puesto 13 con 12 unidades. La inconsistencia ofensiva y los problemas en la zona de recuperación han afectado el juego del conjunto esmeralda, que depende en buena medida de lo que pueda generar James Rodríguez en ataque.

El arbitraje y los detalles del partido

La Comisión de Árbitros designó a Daniel Quintero Huitrón como juez central del encuentro. Lo acompañarán Christian Kiabek Espinosa Zavala y Oscar Yahir Barriga Castro como asistentes, mientras que Yonatan Peinado Aguirre actuará como cuarto árbitro.

En cuanto a la asistencia, los boletos para el partido en el estadio TSM Corona están disponibles en fanki.com.mx, con precios que oscilan entre 160 y 895 pesos mexicanos, dependiendo de la ubicación. Se espera un buen marco de público, impulsado por la presencia del colombiano James Rodríguez.

Historial entre Santos Laguna y León

El duelo entre Santos y León ha sido parejo en los torneos cortos del fútbol mexicano. De 41 enfrentamientos oficiales, los de la Comarca Lagunera han ganado 15, los Esmeraldas 16, y se han registrado 10 empates. Sin embargo, jugando en Torreón, el dominio es claro para el local: 14 victorias, 2 empates y apenas 4 derrotas ante los Panzas Verdes.