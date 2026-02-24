La noticia ya es oficial: Marcelo Gallardo no continuará como entrenador de River Plate. El propio DT confirmó que el partido ante Banfield será el último que dirigirá , poniendo fin a su segundo ciclo al frente del club. La decisión llega en medio de un contexto deportivo complejo, marcado por una racha negativa en la Liga Profesional de Fútbol.

El anuncio impacta fuerte en el mundo riverplatense, especialmente por lo que representa el nombre de Gallardo en la historia reciente del equipo. Sin embargo, más allá del peso simbólico, los números del segundo ciclo reflejan un rendimiento que estuvo lejos de las expectativas. En total dirigió 85 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, sin títulos conseguidos y con un cierre especialmente adverso.

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River Plate

El regreso de Marcelo Gallardo a River Plate generó ilusión inmediata. Se trata del entrenador más exitoso en la historia moderna del club, con una etapa anterior repleta de títulos internacionales y una identidad de juego consolidada. No obstante, el segundo ciclo no logró replicar ese impacto.

En 85 partidos dirigidos, el balance fue de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. En términos porcentuales, el rendimiento se vio afectado por una alta cantidad de igualdades y caídas en momentos clave. Además, el dato más contundente es que no logró ganar títulos en esta etapa, un contraste marcado frente a su primer paso por el club.

La mala racha en la Liga Profesional que precipitó la decisión

Uno de los factores determinantes en la salida fue el rendimiento reciente en la Liga Profesional de Fútbol. River atravesó una racha muy negativa en el tramo final del campeonato, perdiendo 10 de los últimos 15 partidos disputados. Viene de perder el fin de semana en la visita a Vélez Sársfield.

Ese registro encendió las alarmas tanto en el entorno dirigencial como en la hinchada. Un equipo acostumbrado a pelear en la parte alta de la tabla comenzó a ceder terreno, mostrando fragilidad defensiva y dificultades para sostener resultados. El impacto anímico fue evidente y terminó condicionando el proyecto deportivo.

La seguidilla adversa no solo afectó la posición en la tabla, sino también la confianza colectiva. En varios encuentros, River dejó escapar puntos tras comenzar en ventaja, mientras que en otros fue superado con claridad. Los números recientes terminaron pesando más que el pasado glorioso.

85 partidos sin títulos: un contraste con su primera etapa

El primer ciclo de Gallardo en River estuvo marcado por conquistas históricas, incluidas copas internacionales y campeonatos locales que redefinieron el perfil competitivo del club. Esa comparación fue inevitable durante este segundo período.

Sin embargo, en esta etapa no hubo títulos. A pesar de algunos momentos positivos y clasificaciones importantes, el equipo no logró sostener un nivel alto de manera constante. La irregularidad fue una constante: buenos partidos seguidos por presentaciones discretas o derrotas inesperadas.

La falta de consagraciones terminó siendo un argumento central para explicar el cierre del ciclo. En un club de la exigencia de River Plate, la vara competitiva es alta y los resultados marcan el pulso de los procesos.

El último partido de Gallardo en el Monumental

El jueves, ante Banfield, Gallardo dirigirá su último encuentro en el estadio Monumental. Será un cierre cargado de simbolismo, teniendo en cuenta el vínculo que construyó con la hinchada durante años de éxitos.

Más allá del resultado, el partido tendrá un componente emocional evidente. Se despide un entrenador que dejó una huella profunda en la historia del club, aunque este segundo capítulo no haya alcanzado las expectativas deportivas planteadas.

El fin del ciclo abre ahora un nuevo escenario institucional y deportivo para River Plate. La dirigencia deberá definir el próximo paso en el banco técnico, mientras el plantel afronta el desafío de recomponerse tras una etapa marcada por la irregularidad y una racha negativa que terminó inclinando la balanza hacia la salida del entrenador.