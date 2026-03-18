Real Madrid avanzó a los cuartos de final de la Champions League tras una sólida actuación ante el Manchester City en Inglaterra. En un partido de alta tensión, goles y emociones, uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó Vinicius Junior. No solo por su gol desde el punto penal, sino por el festejo que realizó inmediatamente después.

El delantero brasileño convirtió y celebró con un gesto que rápidamente se volvió viral: simuló un llanto mirando hacia la grada rival. La imagen recorrió el mundo y generó todo tipo de interpretaciones. Sin embargo, tras el partido, el propio Vinicius explicó el significado de su celebración, dejando claro que no fue casualidad, sino una respuesta que venía guardando desde hace tiempo.

El gol de Vinicius ante Manchester City que marcó la eliminatoria

Real Madrid llegaba al partido de vuelta con ventaja tras el 3-0 conseguido en el Santiago Bernabéu. Aun así, el duelo en Inglaterra exigía máxima concentración ante un rival como el Manchester City, acostumbrado a competir al más alto nivel.

En ese contexto, Vinicius asumió una responsabilidad clave. El brasileño fue el encargado de ejecutar un penal que podía encaminar definitivamente la eliminatoria. Con determinación, engañó al arquero Gianluigi Donnarumma y convirtió un gol que amplió la diferencia del conjunto blanco.

El tanto no solo tuvo peso en el marcador. También fue el punto de partida de uno de los momentos más comentados del partido: su celebración.

El festejo de Vinicius ante Manchester City y su significado

Tras marcar el penal, Vinicius se giró hacia la tribuna y realizó un gesto claro: simuló llorar. La celebración tuvo un tono desafiante y una carga emocional evidente. El gesto no fue improvisado. Fue una respuesta directa a lo vivido en ese mismo estadio en temporadas anteriores, cuando el brasileño fue objeto de provocaciones por parte de la afición rival.

En particular, los cánticos y burlas que recibió tras la entrega del Balón de Oro en 2024, donde fue superado por Rodri, marcaron el contexto de este momento. El festejo, entonces, no solo fue una reacción al partido, sino también una forma de responder a ese pasado reciente.

Qué dijo Vinicius sobre su celebración ante Manchester City

Una vez finalizado el encuentro, Vinicius Junior explicó el motivo de su festejo. Sus palabras dejaron claro que se trató de una reacción consciente y cargada de significado.

“Cuando llega este momento de la temporada, todos cambiamos el chip. Es una competición muy importante para nuestro club y vamos a seguir batallando para tener juegos como este”, comenzó diciendo el atacante del Real Madrid.

Luego se refirió directamente al gesto que realizó tras el gol. “¿Por qué el festejo con el gesto de llorar? Porque el fútbol es algo muy largo. En la última temporada ellos me provocaron y hoy pude hacer la celebración que era necesaria”. Con estas declaraciones, el brasileño confirmó que su celebración fue una forma de cerrar un episodio que venía acumulando desde hace tiempo.

El contexto: provocaciones previas y ambiente en el estadio

El ambiente en el estadio del Manchester City ya estaba cargado desde antes del inicio del partido. Durante la salida de los equipos al campo, una parte de la afición desplegó una bandera con la imagen de Rodri besando el Balón de Oro. La pancarta incluía un mensaje inspirado en la canción “Stop Crying Your Heart Out” de la banda Oasis, una referencia directa al episodio del premio individual que había generado controversia en el pasado.

Vinicius reaccionó a ese gesto incluso antes de que comenzara el partido. Durante el himno de la Champions League, se le vio con las manos en la cintura y moviendo la cabeza, evidenciando que había captado el mensaje. Ese contexto explica por qué su festejo tuvo un significado tan claro y por qué fue interpretado como una respuesta directa a la grada.

Vinicius y su carácter en los partidos decisivos

La actuación de Vinicius ante el Manchester City volvió a poner en evidencia una de sus principales características como futbolista: su personalidad en los escenarios de máxima exigencia.

El brasileño no solo destaca por su talento, su velocidad y su capacidad de desequilibrio. También se caracteriza por su mentalidad competitiva y su forma de asumir los desafíos en partidos importantes.

En este tipo de encuentros, su actitud se convierte en un factor determinante. La manera en la que respondió a las provocaciones y cómo canalizó esa energía en el terreno de juego refleja su crecimiento como jugador dentro del Real Madrid.

Un gesto que marcó la clasificación del Real Madrid

El festejo de Vinicius no fue un detalle menor dentro del partido. Se convirtió en uno de los momentos más recordados de la noche en la que el Real Madrid aseguró su paso a los cuartos de final de la Champions League.

El gol desde el punto penal y la celebración posterior resumieron el carácter competitivo del equipo y la capacidad de sus jugadores para responder en contextos adversos.

La explicación del propio Vinicius terminó de darle sentido a la imagen que recorrió el mundo. No fue solo un gesto. Fue una respuesta, un mensaje y una muestra de cómo el fútbol también se juega desde lo emocional en los grandes escenarios europeos.