Real Madrid prepara uno de los partidos más importantes de la temporada. Recibe a Benfica en el Bernabéu por la vuelta de los playoffs de la Champions League, con ventaja tras el 0-1 conseguido en Portugal. Sin embargo, la previa del duelo quedó marcada por una noticia que encendió todas las alarmas en Valdebebas: Kylian Mbappé no pudo completar el último entrenamiento.

El delantero francés, goleador del equipo y máximo anotador de la actual edición de la Champions League con 13 tantos, sintió molestias en la rodilla izquierda durante la práctica. La situación obligó al cuerpo médico a evaluar de inmediato la zona afectada. Aunque no se confirmó una lesión grave, el malestar genera dudas sobre su presencia ante el Benfica y aumenta la preocupación en el club blanco.

Mbappé en duda antes del Real Madrid vs Benfica en Champions League

La noticia llegó en el momento menos esperado. Durante la última sesión en Valdebebas, Mbappé interrumpió el entrenamiento tras resentirse de la rodilla izquierda. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y retirarlo de la práctica para que fuera revisado por los médicos.

En Real Madrid manejan el caso con cautela. La prioridad es evitar que la molestia se convierta en una lesión más seria en el tramo decisivo de la temporada. Mbappé es el goleador del equipo y el futbolista más determinante en el ataque, por lo que su estado físico es clave para afrontar el partido ante el Benfica.

El delantero francés llega con una temporada espectacular. Suma 13 goles en la Champions League y ha sido el jugador más decisivo del equipo en Europa. Su posible ausencia o limitación física cambia completamente el panorama táctico del Real Madrid.

La importancia de Mbappé en el Real Madrid de Arbeloa

Mbappé se ha consolidado como el líder ofensivo del equipo. Sus cifras hablan por sí solas y su impacto en el juego es evidente. No solo marca goles, sino que condiciona a las defensas rivales y genera espacios para Vinicius, Arda Güler o los mediocampistas que llegan desde atrás.

En el partido de ida ante Benfica, su presencia fue determinante para generar peligro constante. El Real Madrid logró un triunfo clave por 0-1 que le permite llegar con ventaja al Bernabéu. Sin embargo, la eliminatoria sigue abierta y el equipo necesita a su máximo goleador en plenitud física.

La duda sobre Mbappé obliga al cuerpo técnico a preparar alternativas. Endrick, Gonzalo García o incluso Brahim podrían asumir un rol mayor si el francés no está disponible o juega con limitaciones.

Bajas del Real Madrid para enfrentar a Benfica en el Bernabéu

El posible problema físico de Mbappé se suma a una lista importante de bajas en el Real Madrid. El equipo llega al partido decisivo con varias ausencias que condicionan la planificación del cuerpo técnico.

Éder Militao : continúa recuperándose de una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Su regreso está previsto para abril.

: continúa recuperándose de una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Su regreso está previsto para abril. Jude Bellingham : sufre una rotura en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y se espera que reaparezca a mediados de marzo.

: sufre una rotura en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y se espera que reaparezca a mediados de marzo. Dani Ceballos: lesión en el sóleo de la pierna derecha, con regreso estimado en torno a Semana Santa.

lesión en el sóleo de la pierna derecha, con regreso estimado en torno a Semana Santa. Dean Huijsen: lleva semanas jugando con molestias en el sóleo derecho y sigue siendo duda.

lleva semanas jugando con molestias en el sóleo derecho y sigue siendo duda. Rodrygo Goes: cumple su segundo partido de sanción tras su expulsión en la fase de liga, además de venir de una tendinosis en el isquio de la pierna derecha.

Cómo llega Real Madrid a la vuelta ante Benfica

El equipo blanco afronta el partido con la ventaja del resultado de ida. El 0-1 conseguido en Portugal le permite jugar con cierta tranquilidad en el Bernabéu, aunque el Benfica es un rival peligroso que ha demostrado competitividad en la Champions League.

Real Madrid necesita mantener su intensidad y evitar errores defensivos. El equipo portugués buscará marcar temprano para igualar la eliminatoria, por lo que la solidez atrás será clave.

En ese contexto, la posible ausencia de Mbappé cambia el plan ofensivo. Arbeloa tendrá que decidir si arriesgar al francés o apostar por otras variantes en ataque. La decisión dependerá de la evolución del jugador en las horas previas al encuentro.

La preocupación del Real Madrid por la salud de Mbappé

El club ha insistido en que la prioridad es proteger al futbolista. La temporada entra en su fase decisiva, con Champions League, LaLiga y Copa del Rey en juego. Forzar a Mbappé podría generar una lesión más grave que lo deje fuera durante semanas.

Por eso, el cuerpo médico trabaja contra reloj para evaluar su evolución. Se espera que el delantero sea probado en la última sesión antes del partido para determinar si está en condiciones de jugar.

El Bernabéu espera ver a su goleador en el campo, pero el Real Madrid sabe que el objetivo principal es llegar con su estrella en plenitud al tramo final de la temporada. La incertidumbre sobre Mbappé marca la previa de un duelo clave ante Benfica en la Champions League.